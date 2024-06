Ez kínos! Szinte üres stadionban koncertezett Jennifer Lopez

Jennifer Lopez valószínűleg nem büszke arra a felvételre, ami most vírusként terjed róla a TikTokon! Valaki ugyanis közzétette a This is Me nevezetű turnéjának első és egyben utolsó koncertfelvételét, amin jól látszik, hogy nem tolonganak érte az emberek. Annyira nem, hogy 19 ezer jegyet nem sikerült eladnia a szervezőknek, akik még a jegyek árát is annyira levitték, amennyire csak lehetett. Egészen pontosan nyolc dollárra, ami alig háromezer forint... Ám még így sem keltette fel a rajongók figyelmét, úgyhogy hirtelen lemondták a turnét.

Jennifer Lopez kínos koncerten van túl (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Jennifer Lopez: Teljesen össze vagyok törve!

A világsztár még mielőtt lemondta volna a turnéját, a gyenge jegyeladások miatt stratégiát váltott a stábja, és átnevezték a koncertsorozatot. A címváltoztatással arra törekedhettek, hogy olyanokat is bevonzzanak, akik a sztár új albumáért kevésbé rajonganak, és inkább régi JLo-dalokat hallgatnának. Ám hiába minden próbálkozás, így sem lett sikeres a turné.

Megszakad a szívem, teljesen össze vagyok törve, hogy cserbenhagylak titeket. Tudjátok, hogy nem tenném meg ezt, ha nem érezném úgy, hogy feltétlenül szükséges. Ígérem, hogy kárpótollak majd titeket, és újra együtt leszünk. Nagyon szeretlek titeket

– fogalmazott a közleményben JLo, és akkor jöjjön most az a videó, ami mindenkit lázban tart. Állítólag ez a felvétel a turné első és egyben utolsó koncertjén készült, míg a kommentelők között valaki úgy véli, hogy ez inkább egy privát buli lehetett, tekintve, hogy szinte senki sem volt a nézőtéren. A lelátókról meg ne is beszéljünk...