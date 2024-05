Szörnyű dolog miatt félti exe Ben Afflecket: az élete is rámehet házassági válságára

Pár hete érkezett a sokkoló hír, miszerint szakítófélben van Hollywood egyik legimádottabb sztárpárja. Sőt, annyira komoly a helyzet, hogy Ben Affleck már el is költözött Jennifer Lopezzel közös otthonukból.

A szívtipró Ben köztudottan sokat küzdött függőségeivel, és most a színész volt felesége, Jennifer Garner is nagyon aggódik érte, nehogy a válás okozta stressz visszarántsa őt a mélybe és az alkoholhoz, vagy rosszabb dolgokhoz nyúljon.

Fotó: Amy Sussman / GettyImages

Ez az örökség nagyon erős, és nehéz kitörni belőle. Hosszú időbe telt nekem, hogy magamnak is bevalljam, mélyen, kétségek nélkül, hogy alkoholista vagyok. Hogy a következő ital is ugyanolyan lesz, mint a többi

- nyilatkozta egykor Ben Affleck a függőségéről, akinek az apja szintén elég gyakran nézett a pohár fenekére.

A színész egész életét tönkretette tehát az alkohol, amelynek rabságából hosszú időbe telt kikeverednie. Jennifer Garner pedig most attól fél, hogy a házassági válság körüli stressz miatt Ben visszaesik, de ettől nemcsak ő tart, hanem J.Lo is... Vagyis, amikor nemrég látták Jennifer Garnert a színész új otthonánál, arról a látogatásról az énekesnő is tudott - számol be a life.hu.

J.Lo azért bízik Jenben, mert tudja, hogy ő az egyetlen ember a világon, aki megérti, min megy keresztül"

- mondta egy bennfentes. A források szerint segíteni akar "megmenteni a házasságukat": "Jen nem akarja, hogy Ben felrúgja a házasságot, mert tényleg törődik J.Loval. Elment a házába, hogy beszéljen vele erről, és hogy megpróbálja együtt tartani őket. J.Lo többször is elmondta Jennek, hogy mennyire értékes mindannyiuk életében. Ő az egyetlen olyan nő, aki átmehet Benhez, és képes megakadályozni, hogy a függőségével a mélybe ugorjon" - tették hozzá.