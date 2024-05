„A csípősebb megjegyzések mindig megpiszkálják a fantáziámat” – A Házasság első látásra sztárja szerelmi életéről vallott

A Házasság első látásra Bogija bár a műsorban nem találta meg a szerelmet, és azóta is szingli, nem zárkózik el egy kapcsolattól. Sőt, szívesen ismerkedik is, bár ezt némileg megnehezíti az ismertség és a Bogiról a műsor alatt kialakult kép. Lapunknak azt is bevallotta, hogy mi az, ami igazán vonzó számára egy pasiban.

A Házasság első látásra Bogija várja, hogy megtalálja a megfelelő férfit (Fotó: Ripost)

A csinos exfeleség nagyon nyitottnak tarja magát, és a követőivel is szívesen beszélget:

„Volt egy buli, ahol Andris zenélt, és nagyon jólesett, hogy sokan odajöttek, és elmondták, hogy mennyire szerettek a műsorban, mert valljuk be, engem az elején elég sokan utáltak. Próbáltam mindenkivel beszélgetni is kicsit, akivel úgy éreztem, hogy lehet.”

Persze szoktam Instagramon is üzeneteket kapni pasiktól, és nyitott vagyok egyébként az ismerkedésre, egy bizonyos szinten. De eddig vagy nem olyan üzeneteket kaptam, vagy nem olyantól, aki felkelti az érdeklődésem.

A Házasság első látásra Bogiját humorral lehet levenni a lábáról

Egyébként nekem van egy sajátos humorom, és ha valaki arra úgy tud csatlakozni, vagy vissza tud vágni, ha viccelődök, akkor szoktam válaszolni. Szeretek hasonló embereket megismerni, és mindegy, hogy romantikus, vagy baráti vonalon. Vissza is szoktam írni, ha valaki olyasmit ír, ami nem csak egy »Szia!«, hanem látok benne fantáziát

– tette még hozzá.

Sőt, Bogi azt is elárulta, mi az, ami megfogja egy pasiban:

Nincsenek nagy elvárásaim, bár nyilván, ha valaki ír, és megnézve a profilját látom, hogy nagyon szexi, akkor persze visszaírok, de ezen kívül én mindig a humorra megyek. A csípősebb megjegyzések mindig megpiszkálják a fantáziámat, nálam ez mindig működött.

Bogi reméli, hogy nem okoz számára nehézséget a műsor az ismerkedésben (Fotó: Ripost)

Bogi tart az ismertséggel járó nehézségektől

Persze az ismertségnek árnyoldala is van, ami a pasizásban is kicsit hátráltathatja a TV2 sztárját, de igyekszik pozitívan kezelni: