Huw Edwards 40 éven át vezette a BBC hírműsorát. Tavaly július óta azonban nem szerepelt az adásban, miután kiderült róla, hogy intim képekért fizetett egy kiskorúnak. Az ügyet a The Sun robbantotta ki, amelynek egy tizenéves fiú édesanyja elárulta: az újságíró három év alatt 35 ezer fontot (több mint 15 millió forintot) fizetett gyermekének azért, hogy magáról meztelen fotókat küldjön.

Fotó: Northfoto

17 éves volt a fiam, amikor ez elkezdődött, és a pénzből mindig kokaint vett, aminek így a rabjává vált

- panaszolta el a nő a lapnak.

A műsorvezető ellen azóta három másik hasonló panasz is érkezett, de a rendőrség különleges ügyekre szakosodott ügyosztálya szerint egyetlen esetben sem történt olyan törvénysértés, amely büntetőeljárást vonna maga után. Ennek ellenére orvosai tanácsára a 62 éves férfi most beadta felmondását - adta hírül a The Guardian.

Edwards 1984 óta dolgozott a BBC-nél, 1994 és 2003 között a hatórás híradót is vezette. A legnagyobb horderejű bel- és külpolitikai eseményeket közvetítette a televízióban, az ő tolmácsolásában követhették például a nézők Vilmos és Harry herceg esküvőjét.