Napi cuki: Ennyire imádja Békefi Viki koncertjét a kislánya

Békefi Viki és Feng Ya Ou kislánya nyáron lesz egyéves, így az énekesnő lassan, de már kezd visszatérni a színház világába, és fellépéseket is vállal. Azonban Mei Liza még nagyon kicsi, így édesanyja nem szeretné hosszú időre magára hagyni. Erre a házaspárnak egy nagyon jó módszere van: mint ahogy korábban Ya Ou gyakran elkísérte "sofőrként" szerelmét, most ugyanúgy viszi a helyszínekre, csak már a lányuk is megy velük.

Békefi Viki és Feng Ya Ou teljes harmóniában nevelik kislányukat (Fotó: Sulyok László / hot! magazin)

Viki nemrég pont egy ilyen pillanatot osztott meg rajongóival a közösségi oldalán, amihez élménybeszámolót is írt, amiből az is kiderült, hogy kislánya nagyon élvezte anyukája koncertjét.

Ma a szerelmeim elvittek Hévízre fellépni. Úgy szeretem, hogy Lizit bárhová el tudjuk vinni magunkkal. A műsort is nagyon élvezte! Vagyis remélem... Végig tapsolt és segített énekelni is

– írta a TV2 sztárja, aki azt is elárulta már, hogy hamarosan jöhet a kistestvére is a kis Mei Lizának.

Békefi Vikiéknél töltötték az első húsvétot

Mint általában az ünnepeket, a húsvétot is Viki családjánál töltötték, nem is akármilyen körülmények között.

„Nálunk elég nagy a család sok gyerekkel, tehát a húsvét az igazán hagyományosan, nagycsaládosan telik. Általában összegyűlik mindenki anyukám házában és együtt megreggelizünk, aztán kimegyünk csokit meg tojásokat keresni a kertbe a gyerekekkel. Ez mindig egy nagyon jó család-összekovácsoló program és persze utána egész nap együtt vagyunk. Nagyon szeretünk sonkát meg tojást enni, és anyukám mindig nagyon kitesz magáért. Ilyenkor három napon keresztül fullos reggeliket rittyent nekünk az asztalra, úgyhogy nagyon szeretjük ezt az ünnepet is” – mesélte korábban a Metropolnak a büszke édesanya.