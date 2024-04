Hoppá! Esküvőre készül a legendás magyar színésznő

Hatalmas az öröm és a készülődés Nyertes Zsuzsa családjában, esküvőre készülnek. Mint ismert, a 65 éves korában is fantasztikus formában lévő színésznő 40 éve halogatja, hogy hivatalosan is összekösse életét szerelmével. Mindig közbejött valami, mostanra úgy vannak vele, mindennek meg van az ideje… Az idő úgy látszik, elérkezett, mert a Bodrogi Gyula 90. születésnapi gálaesten a Metropolnak elárulta: május 21-én eljön a nagy nap, gyönyörű ruhába öltöznek kedvesével.

Nyertes Zsuzsa és párja esküvőre készülnek (Fotó: Markovics Gábor)

Nyertes Zsuzsa: Biztos sírni fogok az esküvőn!

A 65 éves színésznő még tinilányként szeretett bele Attilába, de szerelmüket azóta sem pecsételték meg. De Nyertes Zsuzsa nem bánja, még akkor sem, ha 30 éves lánya hamarabb férjhez megy.

„Nem zavar, ugyanolyan örömmel készülök, készülünk Zsuzsó esküvőjére, mintha az enyém lenne” – mesélte boldogan lapunknak a díva. „Mert örülök, hogy olyan vejem lesz, aki tényleg szereti a lányomat, aki tiszteli, becsüli és őszintén szereti, számomra ez a legfontosabb. Alig várom a nagy napot, remélem tényleg olyan lesz, amilyet megálmodott magának. Az biztos, hogy a Bodrogi Gyulától 33 éve kapott rózsafüzér most is, mint életem minden nagy eseményénél, ott lapul majd elrejtve a melltartómban, mert az a kabalám! Az is biztos, hogy sírni fogok. Mi mindent megteszünk ezért, hogy sose felejtse el az esküvőt, ez lesz az ő nagy napja, megérdemli! Ő a mi életünk boldogsága és most már az unokánk is, aki már kilenc hónapos!”

Arról is kérdeztük a népszerű színésznőt, milyen ő, amikor nagymama szerepben van.