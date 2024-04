Mi történt? Elhagyta Cooky-t és közös gyerekeiket a felesége

Szelba Christian George — vagy ahogy mindeki ismeri, Cooky — és párja, Szécsi Debóra 2016 óta alkotnak egy párt. Szerelmüknek senki se jósolt hosszú időt, de ők rácáfoltak mindenkire. Két kisfiút nevelnek, Kevin 2018. januárjában született, Nátán 2019. augusztusában jött a világra.

Amióta együtt vannak, Szécsi Debóra minden percét lefoglalja a háztartás vezetése, az öt és hat éves gyermekeik nevelése, a családi dolgok szervezése. A gyönyörű sztáranyuka még mindig csak 27 éves, hirtelen jött életébe a családalapítás. De ahogy szokta mondani, bármennyire fiatal volt Cooky megismerésekor, nem volt kérdés számára, hogy összeházasodnak és gyermeket vállalnak. Ők az a pár egyébként, akik körül sosincs botrány, sose hallani felőlük szaftos sztorikat, harmóniában élnek. Nagyon szeretnek utazni, Dubajba szinte már hazajárnak. Szécsi Debóra most viszont csajos hétvégére utazott barátnőjével, fájó szívvel, de itthon hagyta imádott fiait.

A sztáranyuka meg sem állt Londonig, ahol a feltett instasztorik szerint nagyon jól érzi magát, kirúgtak a hámból a Sohóban.

A francia rádiós meg is osztott egy nagyon cuki videót az oldalán, ahol Kevin és Nátán azt mondják: Anya kint van Londonban, mi apával bulizunk! Szóval szó sincs arról, hogy összeveszett a sztárpár, szimplán Debóra kiruccant az angol fővárosba.

Nagy sikert aratott a páros a nézőknél, amikor elindultak a Dancing with the Starsban. Mint ismert, a sztáranyuka korábban versenytáncos volt, igaz ez sem volt elég, hogy sokáig jussanak. Debóra viszont azóta is, ha hívják, megy fellépni a táncos showműsor profi táncosaival.