Vilmos és Katalin megtörte a csendet, miután kiderült rákkal küzd a leendő királyné

Ahogy arról a Metropol beszámolt, Katalin hercegné péntek esete egy váratlan videóüzenetben közölte, hogy orvosai a hasi műtétje után rákos megbetegedést diagnosztizáltak nála. A háromgyermekes édesanya jelenleg is kemoterápiát kap, ám még a kezelés elején jár.

Vilmos és Katalin üzent az embereknek Fotó: AFP

A sokkoló bejelentés óta pedig felfoghatatlan méretékű támogatást kap a hercegné, még az a 8 éves, ráktúlélő kislány is támogatásáról biztosította, akinek pár éve még épp Katalin segített a rákkal vívott harcában.

A töménytelen mennyiségű üzenetre most a walesi hercegi páros is reagált egy, a Kensington-palota által kiadott közleményben. Az közkés szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné is nagyon meghatódott a kedves üzenetektől, amelyeket folyamatosan érkeznek az irányukba a világ minden tájáról.

Rendkívül meghatódtak a közönség kedvességétől és támogatásától, és hálásak azért, hogy megértik kérésüket a magánéletükre vonatkozóan ebben az időszakban

– idézi a Hello! magazin a palota közleményét.

Ez természetesen hatalmas sokk volt számunkra, és Vilmos és én is mindent megteszünk annak érdekében, hogy feldolgozzuk magunkban és kezeljük ezt a családunk érdekében

– mondta a Katalin a betegségét bejelentő videóüzenetében.

Ahogy arról már írtunk, a videó megjelenése óta elárasztotta a rajongók, a hírességek és a királyi család tagjainak, köztük Harrynek és Meghan Markle-nek a támogató üzenete is a hercegnét.