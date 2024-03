Kiderült a nagy titok Gáspár Evelinről – Ezt nem gondoltuk volna!

Idén nyáron, egészen pontosan június 15-én ünnepli 30. születésnapját Gáspár Evelin. Győzike és Gáspár Bea nagyobbik lánya másfél évtizede döntött úgy, hogy leszámol a túlsúllyal: ennek érdekében komolyan edz és odafigyel az étrendjére.

Nem csak a testével, a lelkével is foglalkozik Gáspár Evelin. Tesz az ellen, ami zavarja! (Fotó: Bánkúti Sándor)

A külső karbantartása azonban nem mindig elég. Gáspár Evelin pár éve a TV2 Mokkában megrázó vallomást tett – kiderült, egy időben táplálkozási zavarral küzdött: bűntudata volt, amikor ránézett az ételre. „Jártam pszichológushoz is, szerintem nagyon fontos, hogy karban tartsd a tested és a lelked egyaránt” – vallotta be el Evelin, aki abból sem csinált titkot, hogy a látványos súlyveszteség során a bőre megereszkedett. Ám követői ahelyett, hogy a befektetett munkáját, energiáját és kitartását díjaznák, inkább a kevésbé előnyös változásokra fókuszálnak, mi több, esetenként mindezt durván szóvá is teszik. A Bors nemrég arról írt, hogy Evelin a közösségi oldalán egy klinikáról jelentkezett be, ahol zsírbontó injekcióval kezelték combját. „Azért mentem el, mert segít abban, hogy megfeszesítse a bőröm. Mivel sokat fogytam, lóg a bőr. Próbáltam sok kezelést, az is hozzáad nyilván. A sok edzés is melléjön, de hiába edzek évek óta, még mindig látszó nyomai vannak. Nyáron kikezdték az egyik képemet is emiatt. Nem kell mindjárt drasztikusan a plasztikához folyamodni, hanem vannak ilyen eljárások, ami után nincsenek például hegek” – vallotta meg őszintén Gáspár Evelin lány, aki a héten egy újabb személyes titkáról rántotta le a leplet.

Ki hitte volna, hogy Gáspár Evelin 20 éves kora óta őszül?! (Fotó: Knap Zoltán / Bors)

„Sajnos 20 éves korom óta őszülök és már egy jó ideje festett barna a hajszínem, ami szinte teljesen megegyezik a természetes hajszínemmel (...)” – vallotta be Gáspár Bea és Győző nagyobbik lánya. Vajon mekkora bátorság kellett ennek a felvállalásához? Evelin egyébként, ahogy a fenti nyilatkozatai is bizonyítják, nyíltan felvállalja, mi mindent tesz annak érdekében, hogy jól érezze magát a bőrében, elégedett legyen önmagával.