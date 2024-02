Korda Györgyék hihetetlen magaságokba törnek

Korda György és Balázs Klári gőzerővel készü a májusi, Korda 85 koncertre, amire hihetetlenül nagy az érdeklődés. Mindez érthető, hiszen a táncdalénekes nemcsak az idősebb korosztályban népszerű, hanem a fiatalokat is rajongókká tudták tenni. Mi sem bizonyítja jobban, minthogy az előadó 85. születésnapján, január negyedikén jelent meg legfrissebb daluk, amit Pixával közösen készítettek.

Korda György új dala a Reptér sikerének nyomába eredt (Fotó: Dombóvári Tamás)

A Fiatalság bolondság című daluk hatalmas siker a YouTube-on, ami a megjelenést követő pár napban egymilliós nézettséget ért el. Azóta egy hónap telt el, a sláger nézettségi adatai pedig továbbra is meredeken ívelnek fölfelé, ma már a kétmilliót is bőven meg haladta. Ezért a sztárpárnak újabb lehetősége van ünnepelni, hiszen minden perccel egyre nagyobb a rajongótáboruk, melynek tagjai a kommentek között is éltetik az előadókat.

Korda György és Balázs Klári évtizedeket átívelő élő legenda lett, mindig meg tudnak újulni tekintélyes koruk ellenére is, és ezzel a mai fiatal generáció számára is vissza tudják hozni azokat a szép időket, amit nosztalgiának nevezünk. Erőt és egészséget kívánok a fiatalos párnak és még megannyi slágerzenét, mert bizony megunhatatlan párost alkotnak. Minden tiszteletem az övék, hiszen évtizedek óta rendületlenül ontják magukból a legjobb slágereket, és mindezt jó kedvvel, fiatalos lendülettel teszik. Isten éltesse még nagyon sokáig a párost

– írta egy lelkes kommentelő.

A rajongók szerint mindig képesek a megújulásra Korda Györgyék (Fotó: Végh István)

Korda Györgyék végtelenül boldogok

Állócsillagként 65 éve ugyanazzal a fénnyel ragyog Gyuri bácsi, ahogy a fiatalok hívják. A sztárpár korábban a Borsnak elmondta, hogy végtelenül boldog az új slágerük elképesztő sikere miatt.

„Azt hittük, hogy a Reptér sikerét nem lehet überelni, de lehet, elérjük. Amikor megkerestek minket ezzel a dallal, azonnal igent mondtunk, szeretjük a fiatalságot, a fiatal tehetségeket. És élveztük a forgatást, viccesre vettük a figurát. Képzelje, pár napja bementem egy helyre és mellettem egy fiatal házaspár elkezdte énekelni, hogy Fiatalság bolondság… Nagyon várjuk az igazi dalpremiert, ami majd a születésnapi koncertshow-n lesz, szerintem már ezt is együtt fogja velünk énekelni a közönség, mint azt, hogy Reptér" – mesélte a Borsnak Korda György.