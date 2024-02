Felismerhetetlenné műttette magát a Rosalinda sztárja: rá sem lehet ismerni Thaliára

25 évvel ezelőtt, 1999 januárjában kezdte el vetíteni Thalia utolsó telenovelláját a mexikói Televisa. A Rosalinda nemzetközileg is hatalmas siker lett, nemcsak Thalia számára hozta el a világhírt, hanem a történetben a férfi főhőst, Fernando Josét alakító Fernando Carillo számára is.

Thalia a Rosalinda után bejelentette, nem akar többé kamerák elé állni, hanem az énekesi karrierjére koncentrálna. Férjhez ment Tommy Motolához, és elköltözött az USA-ba. Több albumot is kiadott, emellett pedig az üzleti életben is letette a névjegyét: több saját márkás terméket is létrehozott. A Televisa a mai napig folytat tárgyalásokat vele, és megpróbálják visszacsábítani a telenovellák világába. A rajongók nem adják fel a reményt, hogy ismét sorozatban láthatják kedvencüket.

Thalia gyakran szerepelt az újságokban hiúsága és műtéti beavatkozásai miatt is. Kivetette a lengőbordáit, hogy vékonyabb legyen a dereka, valamint időről időre kés alá fekszik. Az arca még most is olyan, mintha csitri lenne, bár olykor már nehéz kivenni az eredeti arcvonásait.