Gyermeket vár Varga Viktor szerelme? Az énekes most tiszta vizet öntött a pohárba

Lehet szeretni vagy utálni Varga Viktort, de az biztos, hogy ő egy rendkívül tehetséges, érdekes figura, aki mellett szinte lehetetlenség elmenni szó nélkül. Az utóbbi években rengeteg botrányos, már-már felkavaró dolgot csinált, de a rajongói így szeretik őt – most is egy egész döbbenetes dolgot tett, ráadásul a barátnőjével.

Varga Viktor / Fotó: Nagy Zoltán

Varga Viktorral nemrég szörnyű dolog történt, ugyanis a Duna elárasztotta az otthonát, de szerencsére ez sem szabott gátat a pozitív hozzáállásának, hiszen a híresség mindenben képes meglátni a jót. Ez valószínűleg azért is van így, mert nagyon boldog a barátnőjével, Liliánával, akivel a Párharcban is szerepeltek – sőt, sikerült is megnyerniük a műsort.

Nemrég egészen sokkoló képet és videót rakott ki Varga Viktor, aki a felvételek alapján köldökpiercinget csinált a szerelmének. A végeredmény nagyon szép lett, bár a testékszer helyett inkább Liliána fedetlen testére terelődött a figyelem – az énekes büszkén pózolt a munkája mellett, de valaki kicsit félreértette a dolgot.

Varga Viktor szerelmének köldökös képe láttán egy kommentelő angolul megkérdezte a sztártól, hogy esetleg jön-e a baba. Ettől természetesen rögtön izgatottak lettek a rajongók, de sajnos hamar jött a hideg zuhany egy válaszkomment formájában:

Varga Viktor elárulta, hogy nem, nem várandós a szerelme.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy mik a tervei Varga Viktornak és a barátnőjének, de mivel valóban nagyon boldognak tűnnek együtt, így elképzelhető, hogy hamarosan újabb szintre emelkedik a kapcsolatuk – de ezek alapján jelenleg nem tervezgetik a gyermekvállalást.