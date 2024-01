Trap kapitány több mint 3 millió forintot bukott egy könyvcímmel

Népszerű könyv címe nem jutott eszébe: közel négy millió forintot bukott Molnár Tibor, azaz Trap kapitány a TV2 kvízműsorában.

Trap kapitány kipróbálta magát a Szerencsekerékben (Fotó: TV2)

„Minden fiúnak megvolt”

Trap kapitány tette próbára tudását és szerencséjét a Szerencsekerék című műsorban kedd este. Bár a vetélkedőben jól teljesített és a fődíj-játékig jutott, a végső feladványt nem sikerült kitalálnia. Pedig nagy volt a tét: több mint két és fél millió forintot gyűjtött össze és egy hangfalat is bezsebelt. Csak utóbbi volt a biztos nyeremény, a mesés összegért ki kellett volna találnia a végső feladványt, melynek témaköre: „Minden fiúnak megvolt”. A dalszövegíróként is tevékenykedő zenész jól bánik a szavakkal, most azonban leblokkolt.

„A nagy… Jézusom, ezt nem merem kimondani! A nagy anda… fogalmam sincs. Neked is az jut eszedbe, ugye?” – viccelődött egy pajzán gondolat kapcsán Kasza Tibivel, miközben kifutott az időből, s nem találta ki: a Nagy indiánkönyv. Kegyelemdöfésként Sydney van den Bosch kinyitott egy borítékot, melyből kiderült, ha kitalálta volna a könyvcímet, további egymillió forinttal gazdagodott volna, így összesen 3 millió 660 ezer forinttól esett el.

Trap kapitány nem bánkódott a pénz miatt

A magát korábban a Sztárban Sztár! című műsorban is kipróbáló különc zenész nem keseredett el nagyon, és látszólag az egész műsorban jól érezte magát. Már a játék közben bebizonyította, hogy inkább a szórakozásért jött és nem a pénzért: a játék egy pontján ugyanis Zsákbamacskát pörgetett, amikor is választhatott egy tárgynyeremény vagy egy fix összeg között. Az előbbi mellett döntött: egy asztalon is könnyen elférő mini kosárpályát kapott így, amit nagylelkűen felajánlott Tibi ötéves kislányának. Utólag kiderült, a pénznyeremény 500 ezer forint lett volna.

„Hát nem jobb egy gyerek őszinte mosolya?” – viccelődött Molnár Tibor.