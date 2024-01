Most közölték a szomorú hírt: meghalt a színészlegenda

Meghalt Peter Crombie, aki a Seinfeldben a rajongók nagy kedvencét, „Őrült” Joe Davolát alakította a hazánkban is népszerű sorozatban.

A közkedvelt színész 71 éves volt Fotó: Pexels

Volt felesége, Nadine Kijner szerint a közkedvelt színész szerdán hunyt el egy gyors lefolyású betegség következtében. Azt egyelőre még nem tudni, hogy pontosan milyen betegséggel küzdhetett, a halálával kapcsolatos többi részletet nem hozták még nyilvánosságra.

Peterre leginkább a Seinfeld című sorozatban játszott visszatérő szerepéről emlékezhetnek a rajongók, „Őrült” Joe Davola karaktere révén, aki terrorizálja, zaklatja és fenyegeti Jerry Seinfeldet, sőt egy ponton még Elaine-nel is randizik.

A világhírű sorozaton kívül mások mellett olyan filmekben is játszott, mint a Kutyám, Skip, Született gyilkosok, A massza, Hetedik, vagy a Született július 4-én. Továbbá rengeteg sorozatban is szerepelt, köztük az Esküdt ellenségekben és a Walker, a texasi kopóban is – írja a TMZ.

Ő volt a legkedvesebb, leggondosabb, legadakozóbb ember. Mindenki szerette, nagylelkű volt, és soha senkiről nem tudott rosszat mondani

- nyilatkozta a lapnak a volt felesége a 71 éves színészről.