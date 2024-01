Kamilla királyné kitálalt, fontos dolgot osztott meg Károly király állapotáról a műtét után

Mostanában még a szokásosnál is nagyobb aggodalommal telnek a brit királyi család hétköznapjai, ugyanis többen is kórházba kerültek különböző beavatkozások miatt. Vilmos feleségének, Katalin hercegnének is be kellett feküdnie, III. Károly király pedig pénteken vonult be, hogy megműttesse a megnagyobbodott prosztatáját.

Károly és Kamilla / Fotó: Frank Augstein

Rutinműtétre ment be az uralkodó, de így is rengetegen aggódtak érte, hiszen már 75 éves. Természetesen felesége, Kamilla királyné végig támogatta III. Károly királyt, és ő is volt az, aki most egy elszólással megnyugtatta a tömegeket, ugyanis elárulta röviden, hogyan is van most a szerelme a beavatkozás után.

Jól van, köszönjük szépen

– mondta sietve.

Ezek alapján jól sikerült a műtét és minden komplikációmentes volt, így nem kell tovább aggódni III. Károly királyért, aki a beavatkozás után minimum egy éjszakát bent kellett, hogy maradjon, de arról egyelőre nincsenek információk, hogy mikor mehet végre haza, hogy otthonról lábadozzon családi körben – minden bizonnyal Harrytől jó messze.