Horányi Julira rá sem lehet ismerni! Óriási a változás! – Fotó!

Horányi Juli az elmúlt időszakban sokszor megosztotta az embereket. Először szakmai vitája miatt vetült rá a reflektorfény, amikor Fehér Hollóval arról folytattak szópárbajt, hogy a női előadóknak nehezebb-e érvényesülni a pályán vagy sem. Nyár végén pedig a rajongók azt nem hagyták szó nélkül, hogy rózsaszín hajjal állt színpadra az István, a király musicalben.

Horányi Juli megszabadult ikonikus rózsaszínű hajától! Fotó: Szabolcs László

Horányi Juli elbúcsúzott a rózsaszíntől

Új év, új kezdet mindenki számára, így az énekesnő is beújított. Hosszas gondolkodás után rózsaszínű hajának búcsút mondott és sötétbarnára változtatta. Minderről egy képet is rakott ki a közösségi oldalára, amihez magyarázatot is írt.

Hello 2024, mostantól barna lány vagyok! Új év, új élet, úgy éreztem, meg kell újulnom nekem is. Biztosan kíváncsiak vagytok, hogy mi állt a döntésem mögött: egyrészt be kell valljam, bár imádtam a rózsaszín hajam, a színező rettentően szárít és már kicsit kivolt a hajam tőle. Plusz, érlelődött bennem már a váltás gondolata, és ezt megerősítette, hogy a TikTokon nagyon sokan megszavaztátok, hogy legyek barna, próbáljuk ki. Így hát meghoztam a döntést, 2024-től jön a barna korszak

– írta a közösségi oldalán Juli, aki rengeteg elismerő kommentet kapott kolléganőitől is, akikkel együtt szerepel a Madách Színház SIX című előadásában. De a rajongók is elismerően nyilatkoztak arról, hogy sokkal jobban tetszik nekik ez a hajszín.

Hajcihő a pink hajból

Horányi Juli tavaly hatalmas kalamajkát kevert a színházrajongók között. Ugyanis nem nézték jó szemmel, hogy az István, a király jubileumi előadásban Gizella királyné szerepében rózsaszín hajjal lépett a színpadra.

„Engem nem is a pink haj zavar... hanem az a többhetes lenövés. Annyira igénytelenné teszi a megjelenését, pedig az általa elmondottak alapján nem egy hirtelen összerántott produkcióról volt szó, hanem sokáig készültek rá. Mégsem volt ideje elmenni a fodrászhoz?” – tette fel a kérdést egy másik néző.