Nem finomkodtak, G.w.M. még a szülinapján is kapta az ívet a követőitől

G.w.M életében számos fordulat történt az utóbbi időben, még depresszió miatt is kezelték. Ezúttal születésnapja alkalmából posztolt, de a kommentelők nem feltétlenül tették felhőtlenné Kulcsár Edina férjének ünneplését.

G.w.M 1997 januárjában született, azaz most töltötte be a 27-et – szúrta ki a Ripost. A háromgyerekes apuka maga is megjegyezte, milyen durván megy az idő, a kommentelők azonban nem egészen így ítélik meg az életkorát. Sokan be is szóltak a Varga Márkként anyakönyvezett előadónak, miszerint jóval idősebbnek néz ki 27-nél.

27? Kb. mint egy 40 éves!

– írta egy kommentelő, amire valaki így reagált: „65”.

„Nagyon meglepődtem a korán! Jóval idősebbnek néz ki!”

– jegyezte meg más.

„Hát bro, én nagyon bírlak , de 35-nek nézel ki. Boldog születésnapot”

– osztotta meg véleményét G.w.M egy újabb szimpatizánsa.