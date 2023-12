G.w.M nem menekül a rosszakarói elől

Kikerült egy élő adás a Facebookra, amin G.w.M, azaz civil nevén, Varga Márk egy gyermekotthonba adja elő az egyik számát és beszélget a nehéz sorsú fiatalokkal, akik látszólag minden egyes pillanatát nagyon élvezik. A rapper korábban arról számolt be, hogy egészségügyi állapota nem a legjobb, még a budapesti nagy koncertjét is lemondta, de a gyerekekért még a betegség ellenére is elvállalta a jótékonysági fellépést. Ráadásul a rapper saját közösségi-média oldalain nem kérkedett nemes tettével, hanem az őt vendégül látók töltöttek fel egy élő adást, ahol megmutatták, hogy milyen remek hangulatban tart G.w.M. "bulija".

G.w.M jó cselekedetét nem bírálhatnák - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Jó cselekedet

Bár G.w.M egy igazi rosszfiú, ezt ő is sokszor bevallotta már, de mindig szeret visszaadni a rászorulóknak, hiszen bevallása szerint ő is korgó gyomorral élte élete első 15 évét. Így nem meglepő az, hogy egyensúlyzavara ellenére is meglátogatta a gyerekeket. Bármennyire sokan bírálják a rappert manapság, erre senki nem tudná azt mondani, hogy Márk ezt bármilyen hátsó szándékkal tette volna és lenne benne turpisság.

G.w.M-et mégis betalálták az utálók - Fotó: Szabolcs László/Bors

Mégis ezt mondják

Jó cselekedet ide, jó cselekedet oda, a rosszindulatú kommentelők már egyenesen azt látják bele a történetbe, hogy G.w.M ezt az egészet történetet maga találta ki reklám gyanánt valamint, hogy az imázsát egy jobb irányba billentse. A rapper nem posztolta sehova önkéntes akcióját, mégis sokan úgy látják, ez is a profit miatt volt.

„Szegény gyerekek. Amúgy lehet a reklám kedvéért csinálta…” – írta egy cinikus kommentelő a videó alá, ami megjelent a rapperről, de nagyon gyorsan kijavították őt.

„Hol reklámozza?” – válaszolt egy hozzászóló megvédve a rappert.

„Aki az élőadást csinálta, az-az alapítvány munkatársa és rászoruló gyerekeknek és felnőtteknek segít. Ismerem személyesen is, nem hinném, hogy a reklám miatt csinálta” – szólt közbe egy közelebbi ismeretség, aki bevallása szerint ismeri az alapítványt, ahol Márk előadott a gyerekeknek.