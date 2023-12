Világsztárokat jelentett be 2024-re a Sound

Minden kétséget kizáróan a Heineken Balaton Sound nyaranta a legjobban várt partifolyam itthon és szerte Európában, melynek védjegye a Balaton lenyűgöző panorámája, az esti buliknak díszletet adó naplemente, de ugyanúgy vonzóak a napközbeni programok, mint a fesztivál vibráló látványvilága és szolgáltatásainak sora. A Sound az a fesztivál, ahol mindannyian VIP vendégeknek érezhetjük magunkat. És nem utolsó sorban híres arról az igazán unikális beachfesztivál, hogy világsztárok hosszú sora adja egymásnak a különböző színpadokat, az elektronikus szintér legjobbjaiból válogatva.

„Már az első bejelentésben igazi világsztárokkal és közönségkedvencekkel készültünk. Fellép nálunk például az idén Grammy-díjat is kiérdemlő Purple Disco Machine, az aktuális dance szcéna egyik legkarizmatikusabb alakja, James Hype, az underground elektronika szupersztárjaként emlegetett Paul Kalkbrenner, az új lemezével érkező Marshmello vagy a Soundra mindig nagy energiákkal, már-már hazaérkező Timmy Trumpet, de itt lesz a dance-porondon új korszakába lépő John Newman is” – kezdte a bejelentést Filutás Anna , a Heineken Balaton Sound projektvezetője.

„A line-up összeállításánál kiemelt szempont számunkra, hogy az elektronikus zenét kedvelő látogatók széles táborából mindenki találjon magának kedvenc előadót” – hívta fel a figyelmet Csiszár Virág, a fesztivál booking menedzsere arra, hogy már az első bejelentésben milyen színes a felhozatal. „ És szem előtt tartottuk azt is, hogy a legfiatalabb Sound rajongók körében az utóbbi évben legnagyobb népszerűségnek örvendő keményebb, hardstyle, hard techno műfajok képviselői jövőre nagyobb teret kapjanak a fesztivál nagy helyszínein is. A most bejelentett nevek közül például ilyen Nico Moreno vagy Ben Nicky” – tette hozzá Virág.

Tizenkét név áll tehát a Heineken Balaton Sound első bejelentésben. Íme:

James Hype vitathatatlanul az Egyesült Királyság egyik legfontosabb művésze, akinek produkciói következetesen a táncparkettek sarokkövét képezik világszerte. Kislemezei több százmillió streamet érnek el, a Ferrari című globális slágerével már több mint 500 milliónál tart, nemrég megjelent Drums című dala pedig már nagy tempóban gyűjti a lejátszásokat. A „remix-művész” a lejátszási listák éllovasa, fesztiválok nagyszínpadainak előadója és a világ elsőszámú klubjainak vendége, ezúttal a Heineken Balaton Sound egyik legnagyobb sztárja lesz.

A brit multiplatina lemezes ikon, énekes, dalszerző, DJ és producer, John Newman karrierje több mint 10 éve kezdődött a Rudimentallal közös "Feel The Love" című brit listavezető dalával és a „Love me again”-nel erősítette meg helyét a legnagyobb világsztárok között. 2023-ban új korszakot jelentett be a sztár, melyet a Tomorrowland Music által kiadott "Hold On To My Love" című új kislemezének bemutatásával köszöntött idén. Energikus, dance-vezetésű szólózenei „új énjét” ezúttal a Balaton-parton mutatja be, a Sound közönségének.

Purple Disco Machine, azaz Tino Piontek német DJ és zenei producer, a klasszikus disco műfajt modernizálta, némi funky árnyalattal színezve remixeit és idén ő vihette haza a legjobb remix lemeznek járó Grammy-díjat.

Paul Kalkbrenner a műfaj egyik legnagyobb klasszikusaként számon tartott techno Dj, a német elektronikus zene underground alapvetése, ”a berlini klubélet mitikus ikonja”, a dance-szcéna „szupersztárja”. Kell-e ennél több?

A maszkot viselő DJ/producer, Marshmello mindig is műfajokon átívelő produkciókat készített, miközben a világ legnagyobb közönségeinek ad DJ-szetteket. Khalid kollaborációjával, a 'Numb'-mal már 40 millió megtekintést gyűjtött be a YouTube-on és egy hónapja jelent meg legújabb albuma, a Sugar Papi, amit bizonyára a Soundon is hallhatunk.

Egy ajándék laptoppal indult a karrierje, ma már szerte a világban az egyik legkeresettebb előadó, nagy fesztiválok állandó fellépője. A belga világsztár, Lost Frequencies 2024-ben a Soundra is ellátogat, rajongók tömegeinek nagy örömére.

A DJ, producer és élő hangszeres zenész, Timmy Trumpet kétségtelenül az elektronikus zenei színtér legrobbanékonyabb előadója. A díjnyertes, többszörös platinalemezes lemezlovas Timmy nagy közönségkedvenc, folyamatosan a kívánságlisták élén szerepel, ő pedig nagyon szereti a Sound közönségét, így szívesen újráz a Balaton-parton.

Ben Nicky a világ egyik legfoglalkoztatottabb elektronikus művészeként készen áll arra, hogy bevegye a Soundot is. Diplo "egy új mozgalom vezetőjeként", Armin van Buuren pedig "az iparág egyik legkeményebben dolgozó DJ-jeként" jellemezte. Ben kétségtelenül a TikTok egyik legnagyobb sztárja, csak ezen a platformon mintegy 1 milliárd megtekintést ért már el.

Idén októberben érkezett meg Will Sparks legújabb, várva-várt hanganyaga, mely gazdag hangzásvilággal, vibráló ütemekkel és „mámorító” dallamokkal ezúttal a Heineken Balaton Sound látogatóit fogja elvarázsolni.

Nervo egy ausztrál ikertestvér DJ és producer duó, Miriam "Mim" és Olivia "Liv" Nervo formációja, a világ legnagyobb fesztiváljainak és legmenőbb klubjainak állandó fellépői. A duó a világ TOP Dj-inek élvonalában szerepel évek óta, és magasan az elsők a női DJ-k között.

Nico Moreno a francia újhullámos techno egyik legjelesebb képviselője, a műfaj keményebb oldalát képviseli, erősen indusztriális beütéssel.

A Switch Disco Dan Creasy és Nikos Kalogerias duója, az Egyesült Királyság egyik legkeresettebb formációja. Zenéjük a house, az electro és a tech-house keveréke, és nagy energiájú előadásaikról és mash-upjaikról váltak ismertté, az Egyesült Királyságon túl is.

A Sound-élmény népszerűségét jelzi, hogy már az Early Bird bérletek meghirdetésekor nagy volt a roham, az első nevek bejelentésével egy időben pedig már elérhetőek a napijegyek, illetve a 3 napos bérletek is. A részletes információkat a www.balatonsound.hu oldalon találhatjuk.