Tragédia: 75 éves korában elhunyt az Alul semmi sztárja

Életének 75. évében elhunyt Tom Wilkinson, brit színész, akit a közönség leginkább az Alul semmi és a Batman: Kezdődik! című filmekből ismerhetett.

Nagy szomorúsággal tudatja Tom Wilkinson családja, hogy december 30-án váratlanul, az otthonában elhunyt. A felesége és a családja mellette volt

- áll a Page Six által megszerzett közleményben.

Tom Wilkinson 1948-ban született az angliai Leedsben, és 18 éves korában kezdett el színjátszással foglalkozni. Képességeit a Royal Academy of Dramatic Arton csiszolta, majd 1975-ben megkapta első televíziós szerepét. Az első jelentősebb szerepe az 1986-os, First among Equals című minisorozatban volt: ez a szakmai lehetőségek mellett magánéleti szempontból is hatalmas mérföldkövet jelentett, ugyanis itt ismerte meg feleségét, Diana Hardcastle-t, akivel 1988-ban házasodtak össze, és két lányuk született.

Tom Wilkinson, ‘The Full Monty’ and ‘Batman Begins’ star, dead at 75 https://t.co/7YpCAbtdtW pic.twitter.com/EbZ2nogUXl — Page Six (@PageSix) December 30, 2023

Tom Wilkinson az Alul semmiben nyújtott alakításáért BAFTA-díjat nyert, de karrierje során egy Emmy és egy Golden Globe-díjat is átvehetett, valamint kétszer jelölték Oscar-díjra: legutóbb a 2007-es, Michael Claytonban nyújtott játékáért. A kiváló színészt 2005-ben a Brit Birodalom Rendjének tiszti (OBE) rangjával tüntették ki a dráma műfajában nyújtott színészi teljesítményéért.