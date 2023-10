Meghalt a Batman-sorozat és a Flintstone család sztárja

80 éves korában kaliforniai otthonában meghalt Richard Moll, aki az NBC népszerű szitkomjával, a Night Court című sorozattal lett közismert, de összesen 180 filmben és sorozatban működött közre pályája során.

Fotó: IMDb

A The Hollywood Reporter ezek közül kiemel néhányat, amelyekre talán leginkább emlékezhetünk: ő alakította a förtelmes hóembert Ringo Starr és Barbara Bach oldalán a Barlangember című 1981-es vígjátékban, de felbukkant a Flintstone családban és a Horrorra akadva című vígjátékban is. Szinkronszínészként is dolgozott, például a Batman animációs sorozathoz kölcsönözte a hangját.

Moll kétszer nősült és vált el, második házasságából két gyermeke is született. Susan, az édesanyjuk Milton Berle és Lorna Adams lánya volt.