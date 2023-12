Szingli karácsony: így ünnepel idén Radics Gigi

Augusztusban bombaként robbant a hír, miszerint Radics Gigi szakított gyermeke édesapjával, Áronnal. A gyönyörű énekesnő bár kudarcnak élte meg a történteket, mégsem ijedt meg, hiszen tudta, hogy családjára mindig számíthat. Ráadásul a Dancing with the Stars műsora is a legjobbkor jött az életébe, amolyan terápiaként is szolgált számára, hiszen megmutathatta milyen valójában az igazi Gigi.

Radics Gigi nem szomorkodik, hogy idén szingliként tölti a karácsonyt

Radics Gigi szingli karácsonya

Gigi szerencsére attól sem riadt vissza, hogy az idei karácsonyt immár egyedülálló édesanyaként kell levezényelnie, persze családjára most is számíthat. El is kél neki a segítség, ugyanis mint megtudtuk, az énekesnő fellépésről fellépésre rohan, aztán azon ügyködik, hogyan lehetne még tökéletesebb a kis Bella karácsonya.

Jól telnek a napjaim, de mondhatni eléggé sűrűek, mert minden napra jut valami tennivaló, vagy fellépés. De én nagyon élvezem ezt karácsony előtt és után, illetve szilveszterkor is

– kezdte az Instagram-oldalán Gigi, aki kitért arra is, milyen lesz a szenteste.

„Végre együtt lesz az egész család, a kislányomnak pedig mondhatom, hogy mindjárt jön a Jézuska és hozza az ajándékokat, amiket nagyon várt már. Írtam is egy dalt arról, hogy nálunk hogyan néz ki a karácsony, ebben el tudok mesélni mindent. Az a címe, hogy Együtt. Úgyhogy, aki kíváncsi arra, milyen egy igazi Radics-karácsony, az hallgassa meg" – nevetett a szépséges énekesnő, akinek dalából például megtudhattuk, hogy amíg az édesanyja főz, addig édesapja gitározik, a háttérben pedig karácsonyi filmek mennek a tévében.

De beszéljen helyettünk a dal!