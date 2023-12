Elképesztő fotók! Így romantikázott Egyiptomban férjével Madár Vera

Még mindig az Egyiptomban átélt élmények hatása alatt van Madár Veronika, aki szerelmével, Richarddal egy hetet töltött Kairóban. A népszerű művésznő először járt a gyönyörű, egzotikus országban és teljesen elvarázsolta. Nemcsak a látnivalók, az élő történelem, de a helyiek kedvessége is levette a lábáról. Utazásuknak ráadásul magyar vonatkozása is volt: hiszen a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Kairó által rendezett divatfotó-kiállítás megnyitójára voltak hivatalosak, ahol Richard, mint magyar fotográfus munkáit mutatták be.

Madár Verát lenyűgözte Egyiptom (Fotó: Landor Richard)

Mikulás-sapkában tevegelt a sivatagban Madár Vera

A színésznő a kiállításmegnyitón egy félórás minikoncertet adott, aminek szintén nagy sikere volt.

„A repülőutunk izgalmas volt, pontosabban az volt izgalmas, hogy odaérünk-e időben” – mesélte nevetve lapunknak Vera. „Nekem előtte több előadásom volt, az utolsóról hajnalban érkeztem haza, lezuhanyoztam, aludtam két órát és már mennünk is kellett. Szerencsére kiértünk időben, én alig vártam, hogy leszálljunk, mert még sosem jártam Egyiptomban, Richard már többször volt. Engem teljesen lenyűgözött minden, nyilván az időjárás már alapból, de az épületek, az emberek, az isteni ételek, bármikor visszamennék. Meg is beszéltük a férjemmel, hogy visszatérünk még, mert ennyi idő alatt nem lehet mindent megnézni. Mondanom sem kell, hogy nem maradhatott ki a tevegelés a sivatagban, ragaszkodtam hozzá, hogy közben legyen rajtunk Mikulás-sapka, és én még mondtam is közben, hogy Ho-ho-ho-ho…”

A népszerű sztár azt is nevetve mesélte, hogy a gyönyörű tevének, akinek a hátán ült, Mickey egér a neve.

A gazdáját pedig Aladdinnak, most komolyan, nem tudom, hogy csak a turisták kedvéért, vagy tényleg ez a férfi neve, de nagyon vicces volt. Egyébként én teljesen odáig meg vissza lettem Mickey-ért, annyira kedves jószág, és Aladdin úgy tekint rá, mint a gyerekére, látszott, hogy milyen fantasztikus kapcsolat van köztük! Megígértem nekik is, hogy még találkozunk.

Reptéri kaland

A Liszt Intézet szervezésében a magyar művészválogatott barátságos meccset játszott a kinti focicsapattal. A mérkőzésnek 6-3 lett a vége, Madár Vera és férje is kaptak egy tiszteletbeli aranyérmet.

„Mondanom sem kell, én azzal az éremmel a nyakamban akartam átmenni a vámellenőrzésen, de kis túlzással majdnem lecsuktak. Nagyon nézték, kérdezték is, hogy honnan van, meg hogy aranyból van-e. De persze aztán látták, hogy veszélytelen vagyok” – fejezte be az élménybeszámolót nagyot nevetve Vera.