Szegecses öv takarja Tolvai Reni mellbimbóit, nem sokat bízott a képzeletre

Tolvai Reni az elmúlt évek során több mint 20 kilót fogyott, az énekesnő egészséges életmódot követ és sokat sportol. Átalakulására jogosan büszke, amióta bomba formába hozta magát gyakran villantja meg formás idomait. Ezúttal egy szegecses bőr öv a melltartója, amihez egy tollakkal díszített fekete, mélyen felsliccelt szoknyát visel. Bevállalós Instagram-bejegyzésével egyébként nem csak az alakjára, hanem arra is fel akarta hívni a figyelmet, hogy hamarosan érkezik az új dala, amihez klip is készül. Kétségünk sincs afelől, hogy a videóban is elképesztően dögösen fest majd!