"Mi történt veled?!" – aggódnak a rajongók a TV2 sztárjáért, alaposan ráijesztett mindenkire

Amióta megismerték a nézők a televízióban Somhegyi Krisztiánt, hatalmas közönségkedvencnek számít. A korábbi műugró bajnok először az Exatlonban mutatta meg mekkora küzdő és mekkora szíve van, majd a Dancing with the Starsban egy egészen új oldalát láthatta a közönség. Mindeközben szerelmes is lett, a gyönyörű modellel, Viczián Viktóriával harmonikus kapcsolatban élnek. Kapcsolatuk erősségét a Nyerő Párosban is megmutatták. De a rajongók szerint pont itt van a baj, szerintük Krisztián belefogyott a szerelembe…

Somhegyi Krisztiánt először az Exatlonban láthatták tömegek, de azóta több műsorban is feltűnt Fotó: TV2

A kommentelők szerint betegesen sovány a TV2 sztárja

Ahogy azt már megszokhattuk, ha a televízióban megszeretnek valakit a nézők, akkor árgus szemekkel figyelik őt a közösségi oldalain. Nincs ez másképpen Somhegyi Krisztiánnal kapcsolatban sem, akit először az Exatlon Bajnokcsapatában zártak a szívükbe a nézők. A sport reality versenyzőjét persze nem csak az elképesztő küzdeni akarása miatt szerették meg sokan, hanem mondjuk ki, gyönyörűen kidolgozott teste is több ezer követőt hozott az Instagram oldalára. Szexis oldalát aztán a TV2 táncos show műsorában is megvillantotta, büszke is volt rá modell kedvese. Viczián Viktóriával később a Nyerő Párosban is bizonyítottak, övék is lett a fődíj. A fiatal pár a munkán kívül mindent együtt csinál, közös szenvedélyük a motorozás és az edzés is. Utóbbit annyira komolyan veszik, hogy otthonukban saját konditermet építettek. Közösségi oldalukra gyakran tesznek is ki edzős videókat, bízva abban, hogy rajongóik általuk, miattuk elkezdenek sportolni. Krisztián legújabb fotója viszont komoly aggodalmat ébresztett a követőiben. Szerintük ugyanis a TV2 sztárja vagy a kondizást vitte túlzásba, vagy beteg, vagy a szerelembe fogyott bele.

"Mi történt veled?"

"Olyan sovány lettél!"

"Ez már túl vékony!"

– írták legújabb posztja alá rajongói.

Pedig nem – védte meg párját Viczián Viktória.

Jöhet az esküvő?

A pár nemrég szerkesztőségünkben járt, ahol közös terveikről is beszéltek.

Nagyon sokszor kapom meg a kérdést, hogy mikor lesz az esküvőnk, vagy hogy terhes vagyok-e, de ezek olyan dolgok, amiknek még nem jött el az ideje. Szerencsére nem tudom, hogy Krisztián mikor fogja megkérni a kezem, hiszen a lánykérésnek pont az a varázsa, hogy meglepetésként érjen. Ha tudnám, az tök ciki lenne! Egyébként ő egy romantikus alkat, mindig sikerül meglepnie, így biztos vagyok benne, hogy majd ennek is megadja a módját

– árulta el lapunknak a modell.