Meghan elszólta magát, gúny tárgya lett Harry herceg

Harry herceget kigúnyolták, miután Meghan véletlenül felfedte, hogy szólítja. A 2021-es esetet most a Mirror idézte fel, amikor is a herceg szerepelt a Late Late Show with James Corden című amerikai beszélgetős műsorban. Az adásban egy ponton felhívták Meghant is, aki ösztönösen „Haz” -nak nevezte a férjét: „Haz, hogy halad a turnéd Los Angelesben?” Valószínűleg a becenév a husband, azaz férj szó rövidítése.

Nem Meghan és Harry az egyetlenek, akik becézik egymást a királyi családban! (Fotó: AFP)

A műsorvezető szórakoztatónak találta a becenevet, ezért meg is jegyezte, nem tudta, hogy így kell hívni a herceget.

„Nos, te nem vagy a feleségem” - vágott vissza azonnal Harry. Nem ő azonban az egyetlen a királyi családban, akinek szokatlan beceneve van! A herceg 2018-ban az Invictus Games fogadásán árulta el Sydneyben, hogyan nevezte el feleségét. Mint kiderült, Megnek hívja, Károly viszont más becenevet adott neki. A király megismerkedésükkor kemény nőnek ismerte meg Meghant, ezért a Tungsten, azaz Volfrám nevet adta neki.

Vilmos herceg gyermekkorában a Wombat becenevet kapta, néhai édesanyjától, míg a felesége gyakran Babe néven szólítja. György herceg, a P.G. becenevét osztálytársaitól kapta, míg Sarolta hercegnőre édesanyja ragasztotta rá a Lottie megszólítást.