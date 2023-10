Így világosították fel gyerekeiket a hazai sztárszülők

Gyakran már óvodás korban is felmerül a kicsikben a kérdés, hogyan születik a kisbaba, illetve ezt megelőzően mi történik a két felnőtt között. Virág Anita az Instagram-oldalán kért segítséget a követőitől. Ahogy minden szülőnek, neki is nagy fejtörést okozott, amikor a kisfia elé állt és arról kérdezte, miként került ő az anyukája pocakjába és hogyan jött ki onnan. Mivel minden gyermek más, ezért erre nincsen egyetlen tökéletes recept. Sztárokat kérdeztünk arról, ők miként oldották ezt meg, valamint egy szakértő is elmondja a szakmai véleményét.

Sebestyén Katja nem kertelt

Az énekesnő három gyermek büszke anyukája, akik 9 év korkülönbséggel születtek. A két idősebb, a testvérük érkezése előtt voltak kíváncsik arra, hogyan került a kisbaba az édesanyjuk pocakjába.

„Nálunk viszonylag korán jött el ez a kérdés, mert anyai ágon a nők biológiai értelemben hamar érnek. Igazából annyira nem kerteltem, szép szavakkal, de őszintén elmondtam nekik, mi történik a fogantatáskor. Tudta, hogy apukájától is volt egy kis valami és tőlem is, ami eggyé vált és abból fejlődik a baba. Én 6-7 éves voltam, amikor anyukámtól megkérdeztem, én hogy lettem. Ő is úgy magyarázta, hogy apától van egy magocska és benne is van egy, abból lesz egy nagy magocska, ami benne fejlődik. Elmagyarázta, hogy néznek ki, a benne lévő egy nagy kerek, apáénak pedig farkacskája van és azzal hajtja magát. Az én fantáziában a sperma úgy nézett ki, mint egy régi bicikli, aminek elől nagy hátul pedig kis kereke van” - mesélte nevetve Katja, aki szerint nagyon fontos, hogy óvatosan ugyan, de őszintén feleljünk a gyermekekben felmerülő kérdésekre a koruknak megfelelően.

Czutor Zoli zavarba jött

Czutor Zoli konzervatív nézetek vall és ezek szerint neveli a gyermekeit. Úgy gondolja, nem szabad túlságosan hamar beavatni őket a felnőtteket érintő kérdésekbe.

A mi gyermekeink - még a fiúk - is szívesebben fordultak az édesanyjukhoz az ilyen jellegű kérdésekben, talán mert látták rajtam, hogy viszonylag könnyen zavarba lehet hozni az ilyen témákkal. Én nem tartom jó ötletnek, hogy az alsó tagozatos gyerekeknek erről beszéljenek az iskolában, az LMBTQ-ről szóló előadásokat pedig egyenesen ellenzem

- tette hozzá az énekes.

Nincs mitől félni

Felvetődik a kérdés, melyik életkorban és miként érdemes tálalni ezt a legtöbbek szerint is kényes témát? A választ Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus fejtette ki a kérésünkre.

Már egy 3-4 éves kisgyermek is érdeklődik, hogy várandósság idején mi történik bent a pocakban. Mivel az értelmi fejlettsége nem teszi lehetővé, hogy megértse és átlássa, mi miért történik és hogyan születik egy gyerek, ezért csak annyit tud, hogy lesz egy kistestvére. Ilyenkor a szülő a gyerek nyelvezetén elmondja, hogyan kerül oda. Nekünk felnőtteknek ez viccesnek tűnik, de ő nem kérdőjelezi meg az elmondottak igazságtartalmát, mert abban a korban még hisz a mágikus dolgokban. Alapvetően kielégül azzal a gondolattal, hogy a gólya hozza, vagy valahogyan belekerül a baba a pocakba

- magyarázta Gábor és egy fontos dologra is felhívta a figyelmet.

Sokszor azért kerül nehéz helyzetben a szülő, mert a mi fejünkben minden ilyen téma a szexualitással van átitatva, ami intim dolog és emiatt zavara jövünk. Ne felejtsük el, hogy egy gyereknek ez nem jut eszébe. Nem kell megijedni, ha papás-mamást játszanak, mert az ő esetükben ebben nincsen szexualitás. Azt hozzá kell tenni, hogy természetesen óvodás korban is tiltani kell óvodás korban is, hogy egymás nemi szervét megnézzék vagy fogdossák. Ebben mindig következetesnek kell lenni

- fejtette ki Dr. Makai Gábor.