Döbbenetes átalakulások: belestünk a Sztárban Sztár leszek! kulisszái mögé – Galéria

A hétvégén harmadik élő show-jához érkezik az ország házibulija, a Sztárban sztár leszek! negyedik évada. A TV2 népszerű tehetségkutatójában jelenleg 11 versenyző küzd a végső győzelemért, és már eddig is elképesztő átalakulásoknak lehetettünk szemtanúi. Volt olyan énekes, akit a saját szülei sem ismertek volna fel az elmúlt két élő adásban, ami mindenképp a maszkmesterek és a sminkesek munkáját dicséri, hiszen olyan is gyakran előfordul, hogy egy férfi versenyzőt szexistennővé, egy énekesnőt pedig egy igazi macsóvá kell változtatni.

Engel-Iván Lili itt épp az Evanescence énekesnőjévé alakul át Fotó: TV2

Hihetetlen, mi folyik a kulisszák mögött

Egy-egy maszk elkészítése több órán keresztül is eltarthat, és bizony van olyan maskara, amiben roppant nehéz és kényelmetlen a színpadon létezni, ám a versenyzőknek ezt is be kell vállalniuk, ha meg akarják győzni a Mestereket és a nézőket.

Solymár Matyi például másfél óra alatt lett kopasz múlt vasárnap. Az aranyszőke hajú srác a néhány hónapja elhunyt Sinéad O’Connort személyesítette meg, és szinte teljesen eggyé vált a karakterrel.

„Csak a kopasz paróka készült olyan másfél órán keresztül. Arra van rárakva a szőr és ezáltal néztem ki úgy, mintha most vágták volna nagyon rövidre. Meglepődtem én is, hogy így el tudják tüntetni a hajam, pedig elég sok van. Mellette a smink, a ruha még ennyi időt tettek ki ” – jegyezte meg az énekes a Metropolnak.

Solymár Matyi másfél óra alatt lett kopasz Fotó: Metropol

Az alábbi galériában összegyűjtöttük azokat a fotókat, amik a sminkszobában készültek a versenyzőkről nem sokkal a produkciójuk előtt! Szerinted eddig kié volt a legmegdöbbentőbb átalakulás?