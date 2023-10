Brutális dekoltázst villantott Köllő Babett - Fotó

Majka nem titkolta, Köllő Babett kebleit előbb vette szemügyre, mint bármi mást a stúdióban. De Till Attilának és Pápai Jocinak is megakadt rajta a szeme. Emiatt Gabi ki is akadt, szóvá is tette a dolgot.

A színésznő szexi megjelenése egyébként hosszú percekig téma volt, és csak azután szúrták ki, hogy a nyakláncát cuki fehér macik alkotják. Babett egyébként ruhája kapcsán viccesen megfogadta, hogy a mai adásban nem fog nagyobb levegőt venni, nehogy baleset történjen. Egyesek szerint egyébként a színésznő Pamelon Anderson bőrébe bújt ma estére, amire nemcsak a dekoltázsa, hanem frizurája is utal.