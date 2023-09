Készen áll egy új kapcsolatra Dobos Attila özvegye: "A szívemben mindig ott lesz, de boldog akarok lenni"

A hölgy szerelme olyan erős volt, hogy Attila halála után is csak arra vágyott, hogy a felesége legyen. Megdöbbentő lehet ez sokak számára, de a pár példája is mutatja, hogy minden és bármi lehetséges. Erzsó egy videofelvételt vitt el a lelkésznek, aki miután meggyőződött róla, hogy még Attila életében a szerelmesek fogadalmat tettek és kimondták egymásnak a boldogító igent, megadta az isteni áldást, ami a videó keltétől számítva (2020. december 30) a zeneszerző haláláig volt érvényes.

„Nagyon meglepett, amikor a postás a kezembe nyomta a borítékot, amit az Ökumenikus Egyház adott fel. Miután kibontottam, a szavam is elakadt, még szinte most sem térek magamhoz! A boldogságomat nem is tudom szóban kifejezni, hihetetlenül örülök ennek. Pont úgy volt, ahogy az én Drágám akarta, Isten előtt házastársak vagyunk, nekem ez a legfontosabb. Attila is biztos velem együtt örül fent az égben. Még most is alig hiszem el, hogy az álmunk valóra válhatott” – mesélte korábban meghatottan Erzsó.