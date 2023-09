Gyászol a szakma: meghalt a legendás népdalénekes

87 éves korában elhunyt Roger Whittaker, aki 1969-es Durham Town című slágeréről és utánozhatatlan fütyüléséről volt híres.

A legenda 87 éves volt – Fotó: Shutterstock

A néhai énekes a folkklubokban kezdte pályafutását, majd 1986-ban Des O’Connorral közös duettjével, a Skye Boat Songgal hatalmas sikert ért el. Roger további slágerei közé tartozott a The Last Farewell és a New World in the Morning, több mint 50 millió lemezt adott el világszerte.

A zenész haláláról hivatalos honlapján számoltak be, ahol egy kép látható a néhai zenészről születési és halálozási éve mellett, és arra kérik a rajongókat, hogy hagyjanak online részvétnyilvánítást. Egy gyászoló rajongó például ezt írta:

Az utolsó búcsú… Egy igazán nagyszerű trubadúr, aki mindenhol örömet szerzett, ahol csak fellépett.

A több nyelven beszélő Roger 1936. március 22-én született a kenyai Nairobiban. A néhai sztár szülei eredetileg az angliai Staffordshire-ből származtak: édesapja élelmiszerboltos családból származott, édesanyja tanárnő volt. Kelet-Afrika zenéje rányomta a bélyegét Roger gyermekkorára.

Több mint 30 évnyi éneklés és zenélés során a zenei hangok – a csodálatos dobolás, és azok a csodálatos, ragályos ritmusok – nagy szerepet játszottak mindenben, amit valaha írtam és énekeltem

– mondta korábban a néhai sztár.

Roger 1964 augusztusában kötötte össze az életét feleségével, Natalie-val, mindössze három hónappal az első találkozásuk után. A párnak öt közös gyermeke is született: Emily, Lauren, Jessica, Guy és Alexander. Roger utoljára 2003-ban lépett színpadra, amikor Németországban turnézott, majd 2012-ben Franciaországban vonult nyugdíjba szeretett felesége mellett – írja a Mirror.