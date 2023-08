„Sziklaszilárd alapokra épült a kapcsolatunk” – váratlan fordulat vethetett véget Tóth Gabi házasságának

Szerdán robbant a hír, miszerint hat év után véget ért Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata! Mindezt először a sztárséf tudatta egy közleményben, majd kicsivel később az énekesnő is megosztotta a hírt a közösségi oldalain. A bejegyzésükből nem derült fény a válásuk okára, csupán azt szögezték le, hogy kislányukat szeretnék a jövőben is ugyanolyan egyetértésben nevelni, mint eddig.

Váratlan fordulat vethetett véget Krausz Gábor és Tóth Gabi házasságának Fotó: Markovics Gábor

Szeretném veletek tudatni, hogy hat év után, sajnos a kapcsolatunk Gabival véget ért.

„Időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet. Hannaróza felügyeletét, nevelését továbbra is közösen tervezzük, szeretetben, békében.

Az ő biztonsága a legfontosabb számomra. Arra kérem a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket, ennél többet nem kívánok megosztani a nyilvánossággal. Kérem, hogy legyenek tekintettel kislányunk, Hannaróza érdekeire! Megértésüket köszönöm!” – fogalmazott bejegyzésében Krausz, akinek sorai sokakat megleptek, hiszen úgy tűnt, minden rendben köztük Gabival. Ezt jogosan is gondolhatták a rajongók, hiszen alig pár hónappal ezelőtt, még pont az énekesnő írta, hogy sziklaszilárd a kapcsolatuk.

„Egy hurrikán sem tépné szét...”

Gabi rendszeresen publikált a családjáról és érzéseiről a csalad.hu oldalán, ahol többek között férjéről is megosztotta a gondolatait. A legutolsó alkalommal úgy fogalmazott: nagyon erős közte és Gábor között a szövetség, s hiába veszekednek sokat, sziklaszilárd a házasságuk.

Nos, ezek a sorok is csak abban erősítik meg rajongókat, hogy valami váratlan dolognak kellett történnie...

Olyan erős szövetség van köztünk, hogy egy hurrikán sem tépné szét. Sziklaszilárd alapokra épült a kapcsolatunk, ugyanakkor még mindig meg tudjuk lepni a másikat.

„A Krausz legalábbis engem nagyon. És igen, baromi jókat szoktunk veszekedni, és elárulok egy titkot, káromkodni is szoktunk, mint a kocsis, amolyan olaszos/magyaros virtussal, de pont ilyenkor fontos, hogy milyen alapokra épül egy kapcsolat. Ha minden alkalommal megsértődnénk egymásra, amikor veszekszünk, akkor már biztosan nem lennénk együtt. De mi jól kiüvöltözzük magunkat, aztán duzzogunk pár órát, majd minden megy tovább. És ezt meg tudjuk ismételni többször is egy héten, de a lényegen nem változtat, a szövetségen, aminek igenis van jelentősége. Igenis fontos, hogy felvettem a nevét, és a mai napig el tudok érzékenyülni, ha a gyűrűmre nézek” – fogalmazott az énekesnő, aki írásában megemlítette azt is, mennyiben változott meg a kapcsolata férjével, miután megszületett a kislányuk. Mint írta: volt félelem benne, hogyan illeszkedik be a sztárséf az új helyzetbe...

„Ebbe sok férj nem tud beletörődni és nehezen viseli, hogy a párja már nem csak neki szenteli az idejét, vagy ami még rosszabb, a figyelmét. Nyilván a Krauszomnak sem volt könnyű, hiszen ő sem a türelméről híres, de valahogy túljutottunk ezen az időszakon is, és nem meggyengült, hanem megerősödött a kapcsolatunk. Mert már nem »csak« lángolunk, hanem folyamatosan őrizzük azt a bizonyos parazsat. Már nemcsak a szexi pasit látom benne, hanem a gondoskodó férjet, az óvó apát, az érzékeny társat és a mindenre elszánt családfőt. És szerintem erről szól a házasság. Örülök, hogy Te vagy a férjem, Krauszom!” – írta.