Ez a csillagjegy ma bátran kezdeményezhet a szerelemben

Nyilas

A Jupiter – az uralkodó bolygója – most a Marssal alkot rendkívül erős fényszöget, így kétszeresen is érezheti ennek hatását. Mindenből többet kívánhat: élményekből, örömökből, szenvedélyből. Ez teljesen rendben van, amíg tisztában van azzal, mi teszi valóban boldoggá. Élvezze a napot nagyvonalúan, de tudatosan.

Bak

Ma bátrabban viselkedik, mint általában – ezt a környezete is észreveheti. A Mars–Jupiter szextil segíti abban, hogy kiálljon magáért, vagy elindítson valamit, amit eddig csak halogatott. A siker most könnyebben utolérheti.

Vízöntő

Szinte áradnak önből az ötletek – és a Jupiter hatása most abban is támogatja, hogy ne csak gondolkodjon rajtuk, hanem a megvalósítás felé is elinduljon. Egy baráti vagy szerelmi kapcsolat is fordulóponthoz érhet – ne zárja el a szívét!

Halak

A Jupiter és a Mars energiája ma különösen érzékenyen érintheti önt. Megnövekedhet a vágya a beteljesülésre – akár egy kapcsolatban, akár egy cél elérésében. A mai nap felismerést hozhat arról, mi az, amit igazán szeretne, és bátorságot is ahhoz, hogy tegyen érte.