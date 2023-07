Megtudtuk: álomesküvő vár Szabó Zsófira

Szabó Zsófi magánéletéről rendszeresen kapnak szárnyra pletykák, a netezők mindig találnak valakit, akivel összeboronálhatják. Legutóbb kollégája, Miller Dávid volt a porondon, de szóbahozták már Nádai Anikó és Weisz Fanni exével, Bókay Gergővel, illetve a magyar sztárfutballistával, Szoboszlai Dominikkal is. Bár egyelőre egyik szóbeszéd sem bizonyult igaznak, Lénárt Évi jósnő szerint nem kizárt, hogy hamarosan rátalál a szerelem a szépséges műsorvezetőre...

Fotó: Markovics Gábor

Szabó Zsófi másodszor is oltár elé fog állni a jósnő szerint

Újra férjhez megy?

Zsófi a Shane Tusuppal való szakítását követően kijelentette: idén véletlenül sem lesz szerelmes. A tarot kártya szerint azonban ennek pont az ellenkezőjét mutatja. Mint kiderült, hamarosan egy ismert férfi rabolja el a szívét, de a jósnő esküvőt és gyermekáldást is látott a híresség jövőjében.

Szerelmi téren lesz Zsófinak egy barna hajú férfi az életében, aki szintén ismert ember. Viszont nem alakul a legfényesebben a kapcsolatuk: bár sokat fognak utazgatni, de a konfliktusok közéjük állnak

– kezdte a Ripostnak Lénárt Évi, majd hozzátette: a híres férfivel nem alakul túl jól Zsófi románca, ellenben az újabb csalódást hatalmas öröm és boldogság fogja követni. A műsorvezető ugyanis megtalálja végre az igazit.

"Látok egy újabb kisbabát is, de nem ettől a férfitól lesz, hanem jönni fog újabb szerelem az életébe. Ő lesz az igazi. Lesz álomesküvő, s gyermekáldás is, úgy látom, hogy kisfiúval bővül majd a család. Magyarul nagyon jól fog alakulni az élete" – tette hozzá a jósnő, aki a lapnak azt is elárulta, mit tartogat a jövő a karrier szempontjából neki.

Szabó Zsófi visszatér a színészethez

A jelek szerint nem csak a szerelemben lesz szerencsés Zsófi, hanem a karrierje is szárnyalni fog. A tarot kártya szerint a jövőben nem csak műsorvezetőként látjuk majd a képernyőkön...

Úgy látom, hogy Zsófi egy sorozatban fog szerepelni, valamint műsorvezetőként is kiteljesedhet majd. Sőt, akár édesapja nyomdokaiba is léphet

– fogalmazott Évi, arra viszont szeretné felhívni a szőkeség figyelmét, hogy a nyáron nagy veszély fenyegeti, így jóval körültekintőbbnek kell lennie, mint bármikor.

"A kártya figyelmezteti őt, hogy nagyon vigyázzon külföldön, mert tolvaj lapja jelent meg, ami azt jelenti, hogy egy vakáció alkalmával kirabolhatják, de ha komolyan veszi a kártya üzenetét, akkor megúszhatja ezt a dolgot" – tette hozzá a parapszichológus.