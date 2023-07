Az orvosa másként döntött: új hírek érkeztek Boros Lajos állapotáról

Négy évvel ezelőtt szívproblémái miatt műtötték meg Boros Lajost, de az altatásból nem ébredt fel, csak öt hét után. Végül nyolc kilóval könnyebben, legyengülve, a házassági évfordulója napján tért magához. Hónapokig tartott a gyógyulás, újra kellett tanulnia járni. Azóta is több gyógyszert szed, de most végre jó hírrel szolgált.

Négy évvel ezelőtt szívproblémái miatt műtötték Fotó: TV2

Negyedévente jár vizsgálatokra

Oszlanak a viharfelhők Boros Lajos feje felett. A népszerű „hangember” csodálatos hírrel szolgált: olyan sokat javult az állapota, hogy az orvosa még a gyógyszereit is csökkentette.

„Ha belenézek a tükörbe, és egy szimpatikus ember néz vissza rám, akkor vagy meghülyültem, vagy egészen véletlenül más gyógyszereket vettem be."

A környezetem visszajelzése és a saját benyomásaim alapján is nyugodtan kijelenthetem, hogy jól vagyok

– kezdte a rádiós. „Negyedévenként járok vizsgálatokra, a múlt héten is voltam, és az orvosom azt mondta: »Úristen, hát ezt nem lehet fokozni! Lajos, de jól néz ki!« Csökkentette a gyógyszereimet, aminek nagyon örülök. Az orvos után találkoztam ismerőseimmel, akik azt mesélték, hogy amikor megromlott az egészségi állapotom, az egész gyülekezet imádkozott a felépülésemért. Mit mondhatnék, ettől csak még jobban éreztem magam” – nyilatkozta a Star magazinnak meghatódottan Boros Lajos.

Betegsége ellenére mindig sokat viccelődik Fotó: Bors

A gyógyulás útjára lépett

Amióta rálépett a gyógyulás útjára, Lali király rendkívül aktív: online podcastet csinál, kiállítása volt, és a csapatával együtt folyamatosan töri a fejét valami újdonságon. Boros Lajos mindmáig jó kedélyű ember, sokat viccelődik, így nem csoda, hogy lépten-nyomon olyan emberekbe botlik, akik szeretettel közelednek felé.

Jó érzés, hogy még mindig megismernek az emberek, és barátságosan viszonyulnak hozzám.

„Vannak, akik lefékeznek mellettem autóval, hogy köszönjenek. Múltkor egy nagyon kedves hölgy kopogott be nekem a villamos ablakán, hogy most már jó lenne, ha meghíznák. Mondtam neki, hogy ne kényszerítsen zabálásra, vagy állja a költségeimet” – tréfálkozott Boros Lajos, aki egy családi hírt is megosztott a magazinnal. „A nyárra van egy szenzációs dolog: az egyik unokám és a nagybátyja, aki – ha hiszik, ha nem – a fiam, elkezdtek közösen sakkozni. Ez odáig fajult, hogy egy nagy sakkbajnokságon is indulnak Boros vezetéknévvel, méghozzá az első helyért. Nagyon büszke vagyok rájuk” – nyilatkozott utódairól elismerően a rádiós legenda.