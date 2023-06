Végre megtörtént: Király Viktor kisfia először találkozott unokatestvérével

Királyék büszkék arra, hogy nagyon összetartó család az övék. Nem mellesleg a hazai zenei világ egyik legsikeresebb előadóit nevelték ki, Király Linda és Király Viktor személyében, akik világszínvonalú hangjukkal ma is elkápráztatják a közönséget.

A nyelv nem akadály!

A családfő, Király Tamás 70. születésnapjára a minap összegyűlt a család apraja-nagyja, a külföldön élő rokonokkal együtt. A hot! magazin kamerái hivatalosak voltak az ünnepségre, mi az esemény után csíptük el Viktort, aki boldogan mesélt fia nagy találkozásáról is.

– Kolen eddig még nem találkozott az ikertesóm, Ben fiával, Kai-al. Erre azért került csak most sor, mert Kolen a Covid elején született, majd eltelt két év, és ő még csak 3 éves jelenleg. Most, hogy apám nagycsaládi szülinapi ünnepségére Benék is hazajöttek, végre találkozott a két unokatesó is! – mondta lelkesen Viktor lapunk érdeklődésére. A nagy találkozás egy vadasparkban jött létre, ahol a srácok önfeledten dobálták a kavicsokat a tóba, nem törődve bármiféle nyelvi akadállyal. Ugyanis Ben fia, Kai nem beszél magyarul, a kis ovis Kolen, pedig angolul. Ben családja New Jersey-ben él, míg Viktorék itthon.

Verbálisan tényleg nem értik meg egymást, de minden másban igen. Azt vettük észre, hogy tanítgatják egymást, hol egyikük, hol másikuk, nagyon cukik együtt

– mesélt tovább olvadozva az énekes, aki vélhetően besegít a fordítással Kolennek, de idővel meg is tanítja angolul.

– Meg szeretném tanítani majd természetesen Kolent is angolul, azonban bevallom, nem akarom összezavarni még egy másik nyelvvel. Most inkább kiélvezem, hogy be nem áll a szája, és végre beszélgethetek a fiammal, amit már nagyon vártam!

Különben is mindig kijavít: múltkor is nagyon aranyos volt a játszótéren angolul invitáltam, hogy menjünk oda a csúszdához, erre mondta, hogy apa, az nem "Slide", az csúszda!

– nevetett Viktor a kedves sztorin utólag is.