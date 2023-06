Van összefüggés? Túlhordják babáikat a sztáranyukák

A 2023-as év a sztárbabák születésének éve, Kulcsár Edina, Szőcs Reni és nemsokára Békefi Viki is kezében foghatja kislányát. A három anyuka nemcsak abban hasonlít, hogy kislánynak adtak életet, de a kiírt időpontnál tovább maradtak bent a pocakban a picik.

Kulcsár Edina egy magánkórházban hozta világra Varga Márkkal, azaz G.w.M-mel közös első gyermekét, Amarát. A rajongók is nagyon sokat találgatták, hogy mikor is szülhet a sztáranyuka, ugyanis a szülők hétpecsétes titokként őrizték a nagy nap pontos dátumát.

A TV2 tehetségkutatójában felfedezett énekesnő, Szőcs Reni nem csinált belőle titkot, hogy mikorra van kiírva, azt azonban hangsúlyozta, hogy szeretné természetes módon megszülni kislányát, így nem ragaszkodik az előre megbecsült naphoz. Végül körülbelül két héttel a kiírt dátum után kellett bent maradnia a kórházban és május elején meg is született a kis Amélia.

Békefi Viki még várja első gyermeke megszületését, pedig már a 41. hétben jár a várandóssága. Vagyis ő már a harmadik sztáranyuka idén, akinél későbbre esik a szülés, mint a kiírt nap.

Szakértő szerint sok minden lehet a háttérben

Dr. Csermely Gyula szülész-nőgyógyász a Metropolnak elmondta, hogy nem feltétlenül van összefüggés a három anyuka között.

„Minden terhesség más! Vannak azok a faktorok, amiket nem aktiválnak a behatások. Egy hét túlhordás még teljesen normális. De ha továbbra sem indul meg a szülés, az már nem biztos, hogy jót tesz a magzatnak” – kezdte a szülész-nőgyógyász, aki azt is hozzátette, hogy sok minden befolyásolja, mikor indul be a szülés.

Például a meleg vagy a séta segíthet a terhesség elindulásában. Persze lehet a koronavírusnak is ilyen hatása, de ezt egy sokkal nagyobb csoportnál kellene vizsgálni. Sokszor látok olyat, hogy egy kórkép megismétlődik rövid időn belül, majd hosszú ideig nem. Azokat tudom biztosan mondani, hogy az anyuka korától függ, mert minél idősebb, annál kevesebb ideig lehetett várni a kiírt dátum után

– szögezte le dr. Csermely Gyula.