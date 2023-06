Király Viktor felesége nagyon megijedt – Csomókat talált a testében

Király Viktor felesége, Virág Anita őszintén beszélt egy olyan időszakáról, amikor nehéz pillanatokat élt át. Az üzletasszony készséggel válaszolt néhány rajongói kérdésre. A felmerült témák között szerepelt a nyaralás vagy az önelfogadás, ám az egyik kérdés komoly témát feszegetett és fontos dologra hívta fel a követők figyelmét a 24 órán át látható Instagram-történetében.

Anita az önelfogadásról is beszélt, gyakran bántják őt a testalkata miatt

Fotó: Origo

Azonnal orvoshoz rohant

Egy ártatlan, alapvető higiéniával kapcsolatos kérdést intéztek Anitához, mégpedig azt, hogy milyen alumíniummentes deót szokott használni. Érdemes tudni, hogy a Magyarországon forgalmazott izzadásgátló termékek összetevőiben előfordulnak különböző alumíniumsók, amelyek hatására elzáródnak a hónaljban található mirigyek. Az izzadást valóban meggátolják, ám hosszú távon káros hatást gyakorolnak az egészségre.

A kálium-alumínium-szulfát részecskék nemcsak elzárják a mirigyeket, hanem azokon át be is jutnak a szervezetbe, ahol Alzheimer-kórt, illetve daganatos megbetegedéseket és egyéb problémákat okozhatnak. Utóbbit sajnos maga Anita is megtapasztalta. Az édesanya elmesélte, milyen ijesztő volt a számára, amikor észrevette a furcsa elváltozást a testében.

Az az igazság, hogy tavaly megijedtem, mert csomók voltak a hónaljamban. Elrohantam ultrahangra, mondták, hogy a dezodor miatt el vannak tömődve a nyirokcsomók

– írta Anita a követőjének, akinek azt javasolták az orvosok, hogy hideg-meleg vizes váltózuhannyal segítse elő a nyirokcsomói tisztulását. Szerencsére ő megúszta ennyivel és nem történt komolyabb baj, hiszen abban az esetben, ha nem ment volna orvoshoz és nem vizsgáltatja ki magát, könnyen kialakulhatott volna veszélyesebb elváltozás is.

Anita egészségével szerencsére ma már minden a legnagyobb rendben van

Fotó: Origo