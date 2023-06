Ennyi idő után újra megtörtént: Ördög Nóra bejelentette, itt a következő

Ördög Nóra Magyarország legnépszerűbb médiaszemélyisége, ez tagadhatatlan. Csodálatosan végzi műsorvezetői munkáját, és ha egy show jól sikerül, annak egyik oka biztosan az, hogy Ördög Nóra vezetésével forgatták. De nem is bízza a véletlenre sikerét: sokat tanult és dolgozott azért, hogy tökélyre fejlessze mesterségét. Legutóbb például Kasza Tibi vendége volt a Szerencsekerékben, s mint ahogyan azt mi is megmutattuk, Ördög Nóra leckéket adott az énekesnek, hogyan lehet jól végezni a munkát. Most pedig nagy hírt jelentett be.

Ördög Nóra és családja nagyon jól érezték magukat külföldön / Fotó: Móricz István

Ördög Nóra nagyon szeret utazni, és szerencséjére a munkája ezt támogatja is. Nagyon sokat kell külföldre mennie, ami akár nehézséget is okozhatna, hiszen kétgyermekes édesanya. Ő azonban bravúrosan összhangba tudja hozni a munkát a családdal. Legutúbb például az Ázsia Expressz forgatásai Mexikóban és Guatemalában zajlottak, ő pedig vitte magával az egész családot: a férjét, Micikét és a kis Vencelt is.