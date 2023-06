Augusztus 20-án Kolozsváron lép fel a világhírű Mandoki Soulmates

A világhírű Leslie Mandoki & Mandoki Soulmates augusztus 20-án 19:00 órától lép fel Kolozsvár Főterén egy gigantikus és feledhetetlen szuperkoncerttel, ahova a művész barátai is csatlakoznak.

A Mandoki Soulmates egy olyan különleges és egyedi zenekar, melyben a világhírű magyar szerző, producer, dobos és énekes, Leslie Mandoki zenél a legnagyobb angol progresszív rock és amerikai fusion jazz ikonjaival, akiknek összesen 35 Grammy-díjuk van. A csapat tagjai között Nick van Eede, Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Richard Bona, Tony Carey, Deobrat Mishra, Fausto Beccalossi is szerepel.

Az egyedülálló Mandoki Soulmates rendkívüli lenyűgöző zenei produkcióval készül, melynek témája Bartók Béla Magyar képek című műve, ami az erdélyi népzene gazdag hagyományaira épül. A zenekar idén ünnepli 30 éves jubileumát, és szilárdan hisz abban, hogy zenéjük átöleli a társadalmi és kulturális különbségeket, és világszinten hídépítő szerepet tölt be. Leslie célja mindig is az volt, hogy a legkiválóbb zenészekkel a legjobb dalokat és hangulatot teremtse meg.

Mandoki prog-rock csapata, a Mandoki Soulmates világszerte egyedülálló zenekar, eddig 12 közös albumot, számos élő DVD-t és Blu-ray-t jelentetett meg. Európai metropoliszoktól, New Yorktól Sanghajig, Sao Paolótól Miamin át számtalan koncerten élőben is meg lehetett tapasztalni a lelki társak féktelen játékkedvét és virtuozitását. Leslie Mandoki víziója mindig is az volt, hogy a Soulmates-el társadalmi-politikai aktualitásba helyezze a progresszív jazz rockot. Számára a zene mindig is a szabadság kifejezése és jelképe volt. Zenei vízióját a szabadságról a forma és a tartalom egysége adja, szintén fontos számára, hogy hű maradjon saját értékrendjéhez, és ne engedje, hogy a műfaji korlátok és a korszellem irányzatai elferdítsék vagy elhajlítsák a mondanivalót. Intellektuális, költői szövegekkel állást foglal a társadalmi-politikai változásokkal kapcsolatban. Szerinte a művészetnek olyannak kell lennie, mint egy tüskének a társadalom húsában. A Soulmates egy különleges zenei értékközösség, örök fiatal, lázadó és forradalmi.

Fotó: ATTILA KLEB

Eközben egyszerűen csak próbálunk hitelesek, tisztességesek és őszinték lenni, és válaszokat adni korunk kihívásaira

– mondja Mandoki. Ezt a szellemiséget igyekszik átadni a következő generációnak is.

A jubileumi kolozsvári koncerten a Mandoki Soulmates előadja a Bartók Béla témáira épülő „Magyar képek” című progresszív jazz-rock szvitüket, amely garantálja a libabőrös pillanatokat minden zenebarátnak.

A Bartók Béla inspirálta „Magyar Képek” album egy remekmű, és a megjelenés első hetében már bizonyította népszerűségét, hiszen a legtöbb eladott albumként azonnal a hivatalos Mahasz-toplista élére került. Az album nemcsak minőségi zenéjével, hanem aktuális szövegeivel is lenyűgözte a hallgatóságot.

„Bartók a Kárpát-medence legkülönbözőbb vidékeiről származó hagyományos dallamokat vegyítette, hogy a zene népeket egyesítő erejével üzenjen a kor fenyegetése ellen. Az összefogás gondolata tartósan inspirált engem” – magyarázza Mandoki. A Bartók-témájú szvitnek az ötlete sajnos csak évtizedekkel később került megvalósításra, ezt a víziót Jon Lorddal és Greg Lake-kel együtt találta ki Leslie. Sajnos már egyik barátja sem élhette meg ennek a megvalósulását.

Szuper és egyedi alkalom lesz az augusztus 20. arra, hogy közösen átéljünk egy különlegesen értékes és felejthetetlen koncertélményt Mátyás Király ikonikus szobra előtt, ahol a zene és a közönség varázslatos hangja egyesül

– mondta Leslie Mandoki.