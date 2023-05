Lányok gyűrűjében fotózkodott Csuti, ezt gondolja a kedvese

Szabó András Csuti egyre több felkérést kap, hogy különböző szépségversenyeken, rendezvényeken vegyen részt, akár műsorvezetőként, vagy zsűriként. Korábban a Miss Influenszer versenyében zsűrizett, ahol még a FarmVIP-ben megismert játékostársát, Szarvas Andit is pontoznia kellett. Bár akkor többen a segítségére voltak a döntés meghozatalában, mint például Rubint Réka, Vasvári Vivien és Kabát Peti is. A hétvégén pedig a Savaria szépe szépségverseny műsorvezetőjeként léphetett a színpadra. Ennek megfelelően csinosabbnál csinosabb fiatal hölgyeket kellet a zsűri elé szólítania. Csuti nem is volt rest, még a szépségverseny előtt a döntősök gyűrűjében készített képet. Na, de mit szólhat ehhez a kedvese, akinek szintén volt már alkalma ehhez hasonló versenyen részt venni.

Csinos lányok gyűrűjében lehetett műsorvezető Csuti (Fotó: Instagram)

Szerelmük új szintre lépett

Csuti még tavaly évvégén nyilatkozta, hogy szerelmével igyekeznek lassan haladni. Ezért óvja magánéletét a nyilvánosságtól, sőt még azt az időt sem érezte elérkezettnek, hogy a két legfontosabb személynek, gyermekeinek bemutassa kedvesét.

„Még nem mutatom be új kedvesem a gyerekeimnek. Szeretnék eljutni a kapcsolatnak olyan fázisába, amikor már biztosak az érzelmeink. Nagy útkeresés volt ez az év, talán én is egy kicsit óvatosabb lettem” – mondta korábban a Borsnak Csuti.

Azonban nemrég a közösségi oldalán lehetőséget adott a rajongóknak, hogy kíváncsiságuknak teret adjanak, és kérdésekkel bombázzák az üzletembert. Egy szemfüles rajongó nem is volt rest rákérdezni gyermekei és párja találkozására.

„Találkoztak már a Mediék a pároddal? És ha igen, jól kijönnek egymással?” – írta az egyik követő. Azonban Csuti csak két határozott igennel felelt. Így már az is érthető, hogy kedvese teljesen megbízik benne, ezért készülhetnek nyugodtan a képek csinos lányok gyűrűjében.