Kegyetlen dolgot tettek a tüntetők: így szabotálják Károly koronázását – fotó

Már mindannyian nagyon várjuk Károly király koronázását, amelyre szombaton kerül sor. Az egész világ Angliára figyel most, azonban akadnak olyanok is, akik nem helyeslik a monarchia megmaradását, és különféle módon fejezik ki ellenszenvüket. Ezúttal azonban a tüntetők talán túl messzire mentek.

Fotó: Hugo Burnand

A Bors számolt be arról, hogy Bath városának királyi pázsitjára az éj leple alatt egy hatalmas pénisz formát nyírtak a fűbe. Az ábrázolásról légi felvétel is készült, így a fallikus ábrázolásról kétségünk sem lehet. Talán nem is lenne olyan nagy a probléma, ha ez a terület nem lenne érintett a koronázásban.

Giant penis mowed into lawn at King Charles’ coronation shin dig. pic.twitter.com/x6HRZEGrY4 — Qmum (@Nancy023922191) May 5, 2023

Ismeretes ugyanis, hogy a szombati koronázáson 60 repülőgép fog a magasba emelkedni, ezek pedig elhaladnak Bath gyönyörű gyepe fölött is. A pilóták tehát, akik a gépeket vezetik, ezt fogják látni, miközben Károly király dicsőségére kellene gondolniuk. Az angolok pedig csak reménykedni tudnak abban, hogy a drónfelvételekről ez nem fog látszódni, az ugyanis csúnyán bepiszkítaná a történelmi eseményt. Hogy ez mennyire fog látszódni a felvételeken, arról mindannyian megbizonyosodhatunk. A Hír TV ugyanis élőben közvetíti a koronázást, így ha a felvételeken feltűnne a csúf ábrázolás, azt a magyar szemek is kiszúrhatják.