A hét nagy kérdései: Lajcsi hazamehet? Bebe nem tud enni? Tolvai Reniék kibékülnek?

Galambos Lajos közműlopási ügye nemcsak a hatóságoknak és a bíróságoknak ad munkát hosszú évek óta, hanem az olvasóknak is beszédtémát. Ez nem változott meg azzal sem, hogy Lajcsi néhány hete megkezdte a börtönbüntetését. Ugyanis a hírek szerint most egy újabb kérvényt adtak be az ügyvédjével, ami nagyban befolyásolhatja a sorsát. Olvasóink pedig szerették volna tudni, hogy tényleg kiengedik a zenészt.

Galambos Lajos / Fotó: Végh István

Hasonlóan nagy érdeklődés övezi Tolvai Reni és Kállay Saunders András kapcsolatát is. A két énekes - az ellenkezőjére utaló jelek ellenére - hivatalosan nem alkot egy párt, de sokan sokat látnak abban, hogy Saunders az énekesnőről posztolt.

Tolvai Reni és Kállay Saunders András / Fotó: Bors

Kozso a TV2 Párharc című műsora miatt ismét napi szereplője lett a hazai médiának, és a megsokasodott interjúk egyikében részletesen mesélt egykori amerikai letartóztatásáról.

Kozsó / Fotó: YouTube - Frizbi TV

A SuperTV2-n pedig a Hal a tortán egyik része után bolydult fel a kommentszekció a Metropolon, ugyanis Baby Gabi elég keményen kritizálta vacsorapartnere, Bebe evési szokásait.

Baby Gabi / Fotó: SzuperTV2

Ördög Nóra is sokakat vonzott a héten, ám ezúttal nem a gyerekeiről posztolt, hanem magáról, ahogy Dubajban egy extradivatos fürdőruhában sütteti magát.