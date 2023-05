Aggódnak Tóth Andi rajongói: „csontsoványra fogyott, beesett az arca” – Fotó

Tóth Andi sportos életmóddal próbálja fenntartani lelki és fizikai egészségét, és a thai boksz segít neki ebben. Bár úgy tűnik, Andi jól bírja a strapát és kemény edzéseket nyom le, rajongói mégis aggódnak érte.

Fotó: Markovics Gábor

Legutóbbi Instagram-bejegyzésében a teremből jelentkezett be, a poszt alá pedig több aggódó kommentet is írtak a követői, ugyanis szerintük már Andi csont és bőr és az arca is teljesen beesett.

Ne fogyj többet Andi! Régen olyan klassz nőies voltál. Jaj istenem, csont és bőr vagy már. Nagyon sajnálom, ez is azt tükrözi, hogy nem vagy jól lelkileg. Vigyázz magadra, és tényleg egyél is! Ne foglalkozz másokkal, magadra figyelj oda inkább, hogy egészséges legyél minden téren

– üzente Andinak egy kommentelő.

Ez már nem szép, az arcod beesett, csont és bőr az egész tested

– fogalmazott másvalaki.

Csont és bőr a nő... ez durva már azért... régen sokkal jobban nézett ki...

– vélekedett egy harmadik.

Andi 24 órán át elérhető Insta-sztorijában reagált a kommentekre:

Sovány. Dagadt. Ronda. Mindenki gyönyörű. Be better

– írta egy rövid kis videóban Andi. Ezután megosztott egy rajongói oldalán megjelent felvételt, melyben arról beszél, hogy milyen súlya is van a bántó szavaknak.