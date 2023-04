Hatalmas örömhír: megszületett a magyar énekesnő kislánya

Decemberben jelentette be a Fresh zenekar egyik énekesnője, a 43 éves Gyulai Viki, hogy második gyermekével várandós - április 11-én, a magyar költészet napján pedig meg is született a kislánya. A kicsi érkezéséről most számolt be a büszke anyuka Instagram-oldalán - a fotót itt lehet megtekinteni.

Fotó: TV2

A posztot elárasztották a gratulációk, olyan hírességek, mint Horváth Éva vagy Tatár Csilla is az elsők között fejezte ki örömét. Fresh Vikinek és férjének a most született kislányon kívül egy öt és fél éves kisfia van, Samu már nagyon várta a húga érkezését.