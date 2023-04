Dráma: a népszerű fiúbanda harmadik tagja is életét vesztette

47 éves korában meghalt Brian "Brizz" Gillis, az LFO popcsapat énekese és alapítótagja. A halál okát még nem hozták nyilvánosságra a hatóságok - írja a Fox News. Az LFO legismertebb slágere a Summer Girls volt, de nagy sikereket értek el a The Abercrombie and Fitch és a Girl on TV dalaikkal is.

Gillis és Rich Cronin 1995-ben alapította az együttest, amelyhez később Brad Fischetti is csatlakozott. Gillis azonban néhány év múlva kivált a bandából, helyét Devin Lima vette át. Annak ellenére, hogy az LFO sikerei idején az együttes tagjai a húszas éveikben jártak, Gillis már a banda harmadik halottja. Cronin még 2010-ben, 36 évesen halt meg leukémia következtében, míg Lima 41 évesen 2018-ban rákban vesztette életét.