Csúnya vége lett az interjúnak, kidobták Hajdú Pétert

Hétfőn újra, immár a Szerencsekerék negyedik évadával jelentkezik a TV2. A műsorban Hajdú Péter küzd meg két civil versenyzővel, ám az izgalmas pillanatok mellett pikáns történetek is elhangoznak. A Frizbi műsorvezetője egy korábbi esetet idéz fel, amikor Paris Hiltonnal készített interjút, ám szemtelennek tűnő kérdésének súlyos következménye lett: kidobták a helyszínről.

Hajdú Péterrel indul a Szerencsekerék negyedik évada. Fotó: TV2

„Akkor ott kivezettek testőrrel – idézi a Ripost a műsorból Hajdút. – Ausztriában a Prosecco-nak volt az arca és meghívtak, ahol lehetett interjút készíteni. Az állt a meghívón, hogy „no underwear” (nincs fehérnemű – a szerk.), amire nyilván rákérdeztem. Volt egy parti, előtte egy sajtótájékoztató, a kettő között lehetett interjút készíteni. Baromi jó volt, mert egy színházteremben voltunk. Én németül tettem fel a kérdéseimet, azt fordították le neki.

Két kérdésem volt, az egyik, hogy ismeri-e Gábor Zsazsát a Hilton miatt, mondta, hogy nem. A másik pedig, hogy mivel olvastam a meghívón, hogy fehérnemű nélküli viselet javasolt, rajta lesz-e bugyi.

Ezt viszont nem fordította le a tolmács, hanem mondta, hogy the next one (következő – a szerk). Mondtam, hogy oké” – mesélte, majd hozzátette, miután már négyszemközt folytatta az interjút az énekes-színésznővel, nem bírta megállni, hogy ne tegye fel újra azt a kérdést, amit a sajtótájékoztatón nem fordítottak le a világsztárnak, vagyis, hogy az esti partin lesz-e bugyi rajta. Ekkor váratlan dolog történt.

„Odafordult a testőre, aki kétszer akkora volt, mint a tiéd, és azt mondta, hogy ez egy bunkó. Ezután vittek ki minket stábostól együtt. Zokon vehette, hogy rákérdeztem. Nem tudtam, mi volt a baja” – emlékezett vissza Hajdú.

Kasza Tibit persze a kíváncsi hajtotta, és arról faggatta Hajdút, végül ő betartotta-e az előírt szabályt, vagyis alsónadrágban vagy anélkül jelent meg a partin.

Egyet tudnod kell Tibi, én nagyon fegyelmezett vagyok, mindenhol betartom a dress code-ot, itt is

– mondta sejtelmesen Péter.

Hogy Hajdú Péternek Paris Hilton mellette milyen sztorijai voltak még például Bruce Willissel és Bud Spencerrel, az a hétfő esti Szerencsekerékben kiderül.