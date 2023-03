Friss hírek jöttek a balesetet szenvedett Hajdú Péterről

Jövő héten visszatér a focipályára Hajdú Péter. A műsorvezető egy hónappal ezelőtt szenvedett sportbalesetet egy meccs közben.

Hajdú Péter fájdalmas sérülést szerzett sportolás közben Fotó: Máté Krisztián

„Szerda este focizni voltam a barátaimmal, ekkor történt meg a baleset. Egy váratlan pillanatban egy csattanást hallottam, azt éreztem, mintha megrúgtak volna. Eleinte dühösen a hátam mögé néztem, hogy ki volt, de mivel senki nem futott még a környékemen sem, és mivel azonnal elöntött a fájdalom a bal lábam felől, rájöttem, hogy itt nem egy játékostársammal lesz a baj. Először a tatai kórházba vittek, ahol számos vizsgálat után kiderült, hogy elszakadt a vádlimban egy izom" – mesélte akkor a Metropolnak.

Lapunk most felkereste a népszerű műsorvezetőt, hogy megtudjuk, hogy van most, ennyi idővel a baleset után.

„Már jól vagyok, gyógytornára még járok heti kétszer. Erősíteni kell az izmokat, és nyújtani is sokat – kezdett bele Péter, majd hozzátette: otthon kissé elhanyagolja a „házi feladatként” kapott instrukciókat. – Csak addig csináltam, amíg fájt, azóta nem igazán tornáztatom itthon. De jó lecke volt az eset, ugyanis azért történt, mert nem melegítettem be. Az utolsó pillanatban estem be edzésre, csak átöltöztem és pályára is álltam. Az univerzum azt üzente: melegíts már be, te hülye! 47 évesen valóban oda kéne figyelnem erre."

Péter a Metropolnak azt is elárulta, nem ez az első eset, hogy emiatt baleset éri.

„A térdemet már kétszer kellett műteni, egyik alkalommal sem melegítettem be sport előtt. Az orvos ezúttal azt mondta, hogy készüljek combizom-szakadásra is, ha így folytatom! Persze, biztos csak rám akart ijeszteni."

A fájdalmas baleset nem vette el a műsorvezető kedvét a focitól.

Pétert többek között egyéves kisfia, Dominik tartja fitten. A fotó tavaly ősszel készült, babaúszáson Fotó: Nagy Zoltán

„Jövő héten újra pályára állok! – szögezte le Péter, akit egyéves kisfia is motivált a minél előbbi talpra állásra: – Domi nagyon aktív, eleven kisfiú, állandóan a nyomában kell lenni. Szalad már, állandóan a lépcsővel kacérkodik. Nagy zsivány, hiába tiltjuk, mindig el akar indulni rajta, de mikor odaér, kiált egyet, mert beszélni még nem tud, akkor aztán mehetünk oda, hogy felügyeljük őt. Most már tudok én is utána szaladni. Igazából a baleset után csak az első pár nap volt nagyon fájdalmas.

Mankót csak az első nap használtam, megalázónak gondoltam azzal bicegni. Inkább féllábon ugráltam a fürdőszoba, konyha és hálószoba között. Aztán napról napra jobb lett, már nem is sántikálok

– szögezte le a műsorvezető.