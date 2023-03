"Most tudtam csak elengedni" – Dalban búcsúzik apjától a magyar énekes

"Apa, kérlek vigyázz rám" – ezzel a címmel jelent meg Éliás Gyula Jr. legújabb szívhez szóló dala, amivel tavaly elhunyt édesapjának állít emléket. A lírai szerzeményt Varga Antal írta, a szöveg pedig Toldi Tamáshoz fűződik.

Apjára emlékezik új dalában Éliás Gyula Fotó: Gacsadi Albert / Facebook

Mint ismert, Éliás Gyula, az első hazai lemezlovasok egyike tavaly májusban hunyt el, a gyászhírt a fia jelentette be a Facebookon. A legendás dj a halála előtt sokáig gondozásra szorult egy súlyos autóbaleset miatt.

"Édesapám még 2006-ban szenvedett súlyos autóbalesetet. Egy frontális ütközés következtében gyakorlatilag leszakadt mindkét lába, amit az orvosok ugyan vissza tudtak varrni, és később még járni is újra megtanult, ám a gyógyulása hosszú időt vett igénybe" – mesélte korábban az énekes.

Éliás Gyula Jr. most a Metropolnak beszélt arról, a dalnak köszönhető, hogy közel egy év után végül valóban el tudta engedni az édesapját, úgy érzi, közös utuk most ért véget igazán.

"Apám egy csillag volt, egy etalon. Sokat veszekedtünk, mert mindketten erős személyiségek vagyunk, az is megesett, hogy hónapokig nem is beszéltünk. Óriási ajándék viszont, hogy tőle örököltem mindent, ami a zenével kapcsolatos. Egészen pici koromtól folyamatosan zenét hallgattunk mindenféle műfajban, a Depeche Mode-tól kezdve Berry White-ig. Amikor meghalt, akkor döbbentem rá, mennyire imádtam. A mai napig nagyon fáj, hogy nem látom az arcát, nem hallom a hangját. Közel álltunk egymáshoz, bármiről tudtam vele beszélni, nagyon bohém figura volt, az élet császára. Nagyon érdekes, hogy igazán csak most tudtam elengedni őt, mintha lett volna még egy küldetésem, hogy a hírnevét fenntartsam és ápoljam az emlékét" – árulta el a Metropolnak Éliás Gyula Jr.