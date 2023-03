Judy kitálalt: ezt gondolja valójában Oláh Ibolyáról

Judy esett ki a Sztárban Sztár negyedik adásában, számára véget ért az ország házibulija. Az idén 25 éves Groovehouse énekesnője azonban nem veszteségnek éli meg kiesését, mert rengeteget kapott a műsortól. A Bors vendégeként többek közt azt is elárulta, milyen a kapcsolata a nagy visszatérő Oláh Ibolyával.

Fotó: Vaskó Tamás

A Bors Kiestél! címmel futó videórovatának vendége hétfő reggel Judy volt, aki a Sztárban Sztár legutóbbi kiesője. Az énekesnő pár óra alvás után is a tőle megszokott vidámsággal érkezett, nem látszott rajta sem fáradtság, sem szomorúság. Miközben a mindmegette.hu konyhájában sült a külön az ő ízléséhez igazított omlett, mindenről kifaggattuk.

„Nem könyvelem el veszteségként, mert nem biztos, hogy ez az! Nagyon sokat nyertem, egyrészt, hogy elvállaltam, és mertem elvállalni, mert az is egy nagy kérdés volt. Voltak, akik gondolkoztak, mint én, hogy nekem sok mindent le kell zárnom ahhoz, hogy egy másik énemet előtérbe tudjam helyezni, hogy oda tudjak fókuszálni arra, amit csinálok. Nekem tudnom kell, hogy na, most van az a pont, amikor kell lépnem valamelyik irányba, vagy nem kell. Mert én ilyen nagyon megszenvedős vagyok. Ilyen gyászolós, ilyen nehezen elengedős, nagyon nehezen, inkább túlrágódok a dolgokon és hát küzdök a végsőkig. Hát elindultam egy jó úton, egy jó irányba! De nem volt könnyű ez a négy hét, nagyon nem”

– kezdte őszintén az énekesnő, majd arra is kitért, mit gondol Oláh Ibolyáról.

„Nagyon sok embert megismertem, nagyon sok olyan előadót, akit egyébként csak hírből ismertem. Például mondjuk ott van a Fanni, akiről ilyen hírt hallasz, olyan hírt, és ilyen típus, olyan típus, és nem tudom, aztán berögzül, miközben ő egy nagyon érző lélek, és egy nagyon-nagyon kedves lány. Ibolyával pedig egyfajta baráti kötelék lett. Biztos, hogy nem egy könnyű eset, de ugyanakkor egy csupaszív ember. Én nagyon szeretem őt egyébként. Szóval én azt érzem, hogy egyébként így ismertem az ő nyelvét, így tudtam vele bánni. És ő is tudott velem menni. Én nagyon-nagyon megtaláltam őt, illetve láttam magam benne, ő látta magát bennem. Egyébként nagyon jól kiegészítettük egymást. Nagyon sokat segített nekem itt a műsor alatt is, lelkileg is rengeteget, egyébként meg egy igazi őrült, imádom! Bízom benne, meg is nyeri a műsort, ha nem ő, akkor Gubik Petra! Ő elképesztően alázatos, nagyon akarja ezt az egészet, brutális, amit beletesz, ő is megérdemelné”

– árulta el Judy.